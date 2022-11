Video | Joven estudiante sordo sufrió discriminación por transportista en Antofagasta

Una madre denunció que su hijo sufrió discriminación por parte de un conductor de micro bus en Antofagasta, hechos que fueron grabados por el mismo afectado en un video.

Se trató de un joven con discapacidad auditiva, estudiante de la Universidad Católica del Norte, que el pasado domingo 20 de noviembre se subió a un micro bus e intentó pagar su pasaje con su Tarjeta Nacional Estudiantil (TNE), la cual el trasportista habría rechazado, cobrando incluso más del pasaje completo.

En las imágenes se logra ver que el joven mantiene en su mano el pase y 200 pesos correspondientes al valor de transporte estudiantil. Sin embargo, el conductor exige que pague 600 pesos, alegando que la tarjeta no funciona el día domingo.

“No viene ni va al colegio”; “Motivo de estudio”; “No amigo, a mí no me juegue ese juego”; “Usted me paga el pasaje completo, seiscientos”. “La Ley lo dice”, alegó el conductor.

En cuanto a la normativa referida por el transportista, el decreto N°239 – el cual modificó el antiguo supremo N°20 de 1982, desde diciembre del 2014 y entró en vigencia el 1 de enero de 2015 -, establece que la TNE puede ser utilizada las 24 horas del día, durante todo el año, incluidos los meses vacacionales de enero y febrero.

Este pase estudiantil corresponde a un beneficio administrado por Junaeb que hace efectiva la gratuidad o rebaja en el pago de la tarifa de la locomoción colectiva para estudiantes de enseñanza Básica, Media y Superior, de lunes a domingo, las 24 horas del día, los 365 días del año, en todo Chile.

El beneficio permite rebajar el costo del pasaje desde 590 pesos, según el valor actual del pasaje en Antofagasta, a 200 pesos mostrando el pase estudiantil.

En tanto, la única manera de que no se haga efectivo el uso de la TNE, es que, en caso de mantener la misma tarjeta por más de dos años, el estudiante no haya tramitado la revalidación de su sello en el plazo estipulado.

🛑Madre denuncia que conductor de línea 108 en #Antofagasta no quería llevar a su hijo con el pase escolar un joven sordo mudo quien estudiaría en la Universidad Católica del Norte esto por qué según el conductor no se podría utilizar tal pase los días domingo🛑 pic.twitter.com/Ts2AJ9hpks — AntofagastaAlDía (@AntofagastaD) November 21, 2022