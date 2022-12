Gobernador de Antofagasta se entrevistó con INDH por quemas en La Chimba: “Hay más de 40mil personas que están siendo vulneradas”

Esta tarde el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés, reiteró su llamado a las autoridades comunales y regionales a redoblar los esfuerzos para llegar con soluciones concretas a la problemática histórica que enfrentan los vecinos del sector norte de la ciudad producto de las quemas ilegales del ex vertedero La Chimba.

Esto tras recibir al consejero nacional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Juan Carlos Cayo, al asesor del organismo Juan Enrique Pi y a un grupo de directoras y expertos que llegaron a Antofagasta especialmente para involucrarse en la temática, que sigue sin mostrar avances en las gestiones, pese a que los recursos provenientes del Gobierno Regional se encuentran aprobados por el CORE desde hace ya varios meses.

Según Cayo, el grupo de avanzada de la directora nacional Consuelo Contreras, quien visitará la región en enero, indicó que previo a reunirse con el gobernador regional, se entrevistó con la seremi de Salud y luego con el alcalde Jonathan Velásquez.

“Lo que venimos a hacer nosotros como INDH es, primero una reunión y gestiones con todos los servicios públicos que intervienen en esta cuestión porque hemos recibido diferentes denuncias donde detectamos que existen vulneración a los derechos humanos de las personas que habitan, ya sea dentro como también en el sector alrededor del vertedero”, señaló.

El consejero del INDH agregó que “estamos haciendo estas reuniones, indagando, recibiendo información y lo que queremos en el fondo es solucionar esta cuestión, porque lo que nos preocupa son las vulneración a los derechos humanos de las personas y por lo tanto, lo que corresponde hacer es que todos los servicios públicos se coordinen, conversen y solucionen de la mejor manera posible esta situación”.

Por su parte, el gobernador regional Ricardo Díaz valoró la visita del grupo del Instituto Nacional de Derechos Humanos, lo que a su juicio refleja un tratamiento de Estado a la crisis del sector.

“Aquí no es un tema de recursos, es un tema de gestión, de tener la voluntad de querer resolver los problemas y ponerse manos a la obra respecto de eso. Como ambientalista me preocupa la grave situación de contaminación que hay y que afecta diariamente a las personas en la ciudad de Antofagasta. Me preocupa también la grave afectación a los derechos humanos de quienes viven en el sector, más de 40mil personas que viven cerca del vertedero y que constantemente están siendo vulnerados en sus derechos”, manifestó Ricardo Díaz.

Reunión

Finalmente, la máxima autoridad regional anunció que convocó para esta tarde a una reunión extraordinaria al municipio, la delegación presidencial regional y todos los servicios involucrados, para, en presencia del INDH, comprometer las acciones necesarias por cada entidad, con el fin de mostrar avances concretos en el más breve plazo.

Aprovechando la visita del INDH, hemos convocado a una reunión de coordinación de tal manera que se pueda generar un plan de trabajo para resolver esta situación. Aquí no hay más excusas, si no van a tener que todos remitirse a las consecuencias de esto, ¿y qué consecuencias pueden ser? Querellas al Estado de Chile por el grave incumplimiento que se está generando con la población de Antofagasta.