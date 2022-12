“No apta para el baño”: Instalan cartel en playa La Chimba de Antofagasta

Con un fin preventivo y para informar a la comunidad sobre los resguardos necesarios que deben considerar en Playa La Chimba, ubicada en el sector norte de Antofagasta, la Seremi de Obras Públicas junto a su Dirección Regional de Obras Portuarias, realizaron la instalación de carteles con el aviso de “no apta para el baño”, para que los usuarios y usuarias del espacio utilicen el lugar de forma segura.

“Hemos instalado letreros para que las personas que acceden a este lugar tengan la certeza de que aquí no hay posibilidades de baño o de hacer alguna actividad en el mar mientras no cuente con las autorizaciones correspondientes. Esta playa no es apta para el baño porque no puede tener posibilidad de salvavidas aún, por lo tanto, llamamos a las personas a que puedan tener en consideración esta condición y no arriesguen su vida de forma innecesaria. Es importante que no expongan a su familia ni a sus hijos”, indicó el seremi de Obras Públicas, Oscar Orellana.

Además de esta instalación, la Seremi de Obras Públicas está realizando diversas gestiones para apoyar en la limpieza del sector, debido a que MOP no cuenta con atribuciones legales para realizar una mantención directa a la playa.

Tres son los operativos de limpieza que se han realizado con éxito gracias al apoyo de distintas empresas privadas y el compromiso de los pescadores de la caleta que también están en el sector.

Un importante apoyo que valoró la directora regional de Obras Portuarias, Alejandrina Canihuante, “los pescadores hoy en día nos prestan una gran colaboración, dentro de sus posibilidades, en la recolección de basura, tratan de mantener el sector lo mejor posible para todos los usuarios”.

La directora informó que el compromiso de los mismos pescadores los incentivó a tener contacto directo con bomberos para coordinar la logística en el sector en caso de emergencias.

Dentro de la visita a terreno que realizaron las autoridades de MOP a Playa La Chimba, constataron que, a un día de haber realizado el último operativo de limpieza, el lugar se encuentra limpio, y esperan que se pueda mantener con el apoyo de cada persona que hace uso del espacio.