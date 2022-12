Productos eran comercializados en dos locales de Antofagasta: Decomisan más de $20 millones en especies de contrabando

Una cantidad de 10.733 especies de contrabando, avaluadas por un monto de $20.300.000, fueron decomisadas por el Servicio Nacional de Aduanas de Antofagasta en dos locales comerciales ubicados en el centro de la ciudad, acción que se enmarca en las acciones de los planes gubernamentales “Recuperemos el Centro” y “Fiestas Seguras”, liderados por la Delegación Presidencial Regional de Antofagasta.

Los decomisos corresponden a una serie de operativos de fiscalización a locales comerciales que vendían productos de contrabando provenientes de Perú, Bolivia e India, entre ellos, suplementos alimenticios, afrodisiacos, yerbas y otros.

Además de Aduanas, en estos controles participaron el Servicio de Impuestos Internos (SII) Carabineros de Chile y la Seremi de Salud.

En este sentido, la Delegada Presidencial Regional Karen Behrens Navarrete dijo que “fuimos mandatados por el Presidente Gabriel Boric para realizar acciones coordinadas como Gobierno con las diferentes reparticiones públicas con el objetivo de dar tranquilidad y seguridad en Antofagasta y este decomiso demuestra que estamos preocupados y ocupados por la seguridad de las personas. Por eso, quiero agradecer la labor de los fiscalizadores de Aduanas, Seremi de Salud, Servicio de Impuestos Internos y Carabineros de Chile, por su labor en estos operativos que nos han permitido realizar una fiscalización con resultados concretos”.

En tanto, el Director Regional de Aduanas, Francisco Romero Papasideris aseguró que “son mercancías extranjeras y es por eso que nosotros como Aduanas, podemos aplicar nuestras facultades e ingresar a estos locales comerciales. Por medio de un trabajo de investigación articulado con la Delegación Regional y la Seremi de Salud, nos dimos cuenta que gran parte de los productos incautados promueven propiedades terapéuticas, pero no cuentan con ningún tipo de autorización sanitaria para ingresar al país y por eso, hemos procedido a la incautación inmediata y a la denuncia respectiva a las personas responsables de la venta de estos productos en el mercado local”.

En tanto, la Seremi de Salud Jessica Bravo informó que “estamos siguiendo todas las directrices y mandatos de nuestro Presidente Gabriel Boric para dar seguridad a todos nuestros ciudadanos y ciudadanas. En este caso, uno de los locales, que no tenía autorización sanitaria, se detectaron alimentos que estaban vendiéndose como suplementos alimenticios, pero que tenían ingredientes farmacológicos y no disponían del etiquetado según la normativa, las contraindicaciones del producto. También detectamos productos cosmetológicos y farmacológicos que no estaban autorizados por el Instituto de Salud Pública, la única entidad que puede permitir el ingreso de este tipo de productos al país. Por eso, se retuvieron estos productos en espera que la empresa realice el procedimiento que corresponda para obtener la resolución que permita su devolución, una vez que sean autorizados, pero en estos momentos no se pueden comercializar”.

Recordemos que el Plan de Recuperación de Espacios Públicos considera acciones como recuperación del centro, otorgar un verano ordenado y tranquilo a la comunidad y lograr que estas fiestas de fin de año sean seguras, por lo que continuará el tiempo que sea necesario. Este periodo estival y de fiestas de fin de año, movilizan al Gobierno a generar instancias de control, disuasión y sanción de quienes no respetan la ley y el orden no solo en Antofagasta, sino que también en cada provincia.