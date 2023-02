Trabajadoras PIE de Antofagasta denuncian que Corporación Municipal lleva meses sin pagar remuneraciones

La jornada del lunes 6 de febrero, trabajadoras del Programa de Integración Escolar (PIE) expresaron a través de un punto de prensa, su descontento por no recibir sus sueldos de enero y febrero, asegurando que significa un duro golpe a la estabilidad de más de 60 fonoaudiólogas, kinesiologías, terapeutas, entre otras profesionales de la educación, precarizando su labor directa con los estudiantes con necesidades educativas especiales de las escuelas y liceos públicos.

Desde el frontis de la CMDS Antofagasta, un grupo de profesionales denunciaron “el no pago de remuneraciones de los trabajadores del PIE, siendo que la Corporación se comprometió a pagar enero y febrero, sin embargo el 30 de dic de manera informal se les hace llegar que no le van a pagar las remuneraciones por no cumplir con los requisitos mínimos por ley que son 6 meses. Sin embargo, también vemos trabajadoras afectadas que trabajaron de marzo a diciembre y que hoy en día se encuentran sin sueldo”.

A su criterio, la situación afecta “directamente en nuestras comunidades, debido a que muchas de ellas han re-pensado si quieren trabajar con esta corporación que constantemente nos está precarizando, dejando a los estudiantes sin poder atender y lo que cuesta contratar personal para el programa de integración debido también a que las remuneraciones son bajas”, explicaron.

Asimismo, aseguran que el ente empleador incumplió su compromiso de presentar el caso ante el Concejo Municipal con el fin de “agotar todas las vías para financiar estas remuneraciones. Acuerdos que se establecieron durante el mes de enero y que a la fecha no han respondido”, añadió la vocera.

Por otro lado, se refirieron al concurso de contrato indefinido realizado por la Corporación, en la cual traspasarían a más de 200 personas. Sin embargo, esa expectativa no tuvo lugar, “debido a que las bases eran demasiado engorrosas para poder cumplirlas y que solamente abordaron 50 trabajadores que hoy en día tendrán su contrato indefinido, acuerdos que estaban del paro del mes de abril y que en diciembre tendrían que haber firmado”.

Finalmente, en representación de los y las profesionales de educación dentro del programa de integración, indicaron que “lamentamos la postura de este empleador que no piensa en el bien mayor que es tener la estabilidad de los trabajadores para dar respuesta de manera oportuna”.