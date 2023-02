Las razones del caos en el Festival de Antofagasta y que miles de personas tuvieran que esperar horas para ingresar

Si bien el evento fue promocionado en todo momento como gratuito y no se mencionó la entrega de entradas, en las horas previas el municipio informó que el acceso sería solo para quienes recibieron pulseras, disponiéndose solo 8 mil de ellas. La mayoría no se enteró y llegó directamente al estadio, encontrándose con la desagradable sorpresa de no poder ingresar.