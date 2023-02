Corredor de Antofagasta logró inesperado triunfo en la exigente Ultra Fiord

A fines del 2018, Iván Veliz Tococari ni siquiera imaginaba que se podía transformar en un corredor destacado del Trail Running. Recién comenzaba en una disciplina a la que llegó por curiosidad. Ahora, casi cuatro años más tarde, el deportista de Antofagasta viajó a la

Patagonia y ganó los 42K masculino de Ultra Fiord, una carrera con alto nivel de dificultad.

“Es primera vez que corro acá. El evento me pareció muy interesante y bacán, fue algo inolvidable. Es el paraíso en la tierra. Estoy contento porque sabía que sería difícil y retador, pero no imaginé que podía conseguir el primer lugar”, señaló desde la meta en Villa Río Serrano, al límite del Parque Nacional Torres del Paine.

“A mi siempre me gustan los objetivos y empecé a ver cuál era la carrera más exigente, la que sacara lo mejor de mí y rompiera los límites. Encontré a Ultra Fiord y entonces dije ‘esto es para mí’. Lo más complejo me atrae”, complementó Iván Veliz Tococari, quien

viajó junto a su pareja, Griselda: “Ella se encarga de la parte logística”, contó.

Pese a la lluvia que acompañó a los deportistas y al carácter salvaje que presenta Ultra Fiord, el corredor residente en Antofagasta fue el primer hombre que cruzó la meta de la segunda distancia más grande. Luego de 7 horas y 31 minutos en trayecto, el corredor de

34 años recibió su medalla: “Es una emoción muy grande”.

“En el último paso me dijeron que iba tercero en la general. Dije ‘qué bacán, quizás estaré en el podio por primera vez’ y eso me motivó más. Faltando siete kilómetros, pasé al segundo, que era el primer hombre. Me intenté apurar más, pero no alcancé a la corredora (ríe). Terminé primero dentro del género. Fue bonito, es la mejor carrera que he tenido”, agregó. Mariana Leal ganó la general, tras 7 horas y 2 minutos.

Iván Veliz Tococari nació al norte de Potosí, en Bolivia. Una sequía golpeó fuertemente al sector rural de su país y en 2009 decidió emigrar a Antofagasta: “Yo no quería quedarme sin aprender y tuve que romper el ciclo común. Llegué a trabajar, junté dinero y me financié los estudios. Soy técnico superior en instrumentación y control, ingeniero en automatización de control industrial, licenciado en ciencias de la ingeniería y egresé en ingeniería civil industrial. No soy de los buenos, pero me exijo. En la perseverancia está la clave, igual que en el trail”, relató desde la Patagonia.

Un día, hace cuatro años, se puso unas zapatillas deportivas y subió el cerro del Parque Inglés. Le gustó tanto, que después corrió en el cerro Coloso. Poco a poco fue agregando metas, se dio cuenta que le generaba felicidad y que trabajaba más alegre, y hoy compitió a gran nivel en la inolvidable Ultra Ford. Sin duda, un día que nunca olvidará.