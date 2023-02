Cientos de personas brindaron su último adiós al Hijo Ilustre de Antofagasta José “Pepe” Palma

El escenario principal del Teatro Municipal de Antofagasta fue el punto de encuentro y reencuentro para homenajear a quien fuera uno de los personajes más fieles y queridos para el mundo de la Cultura, las Artes y el Patrimonio.

José Palma o Don Pepe para algunos, fue el público perfecto que estuvo en casi absolutamente todas las manifestaciones artísticas a lo largo de más de veinte años en nuestra ciudad.

Y es que hombres como éstos se dan sólo una vez, la ceremonia de homenaje y despedida realizadas el pasado domingo 12 de febrero y lunes 13 de febrero, tenía que estar a la altura de su labor y sobre todo su amor.

Y eso fue justamente lo que quisieron manifestar cientos artistas de la ciudad de Antofagasta con música, poesía, artes escénicas, visuales, danza y tantos otros que se hicieron presentes estos días, desplegando todas sus creaciones para homenajearlo como él lo merecía.

Claudio Lagos, Seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio comenta:

“Don José Palma nos dejó un legado con sus escritos, sus registros, sus cuadernos que encierran parte importante de la historia cultural de nuestra ciudad, sin embargo, no es eso lo que extrañaremos, lo más importante de Don Pepe, era su presencia infinita en cada una de las actividades, su humildad, su cariño.

Él veía el mundo como un gran regalo y así lo vivía, así lo proyectaba, tenemos mucho aún que aprender de él”.

El agradecimiento a quien fuera el espectador más fiel de todos los artistas de la región conmovió siempre por su interés incansable de apoyar y aportar en las diferentes actividades y festivales que se realizaban en la ciudad de Antofagasta, siendo testigo de la mayor parte de la historia nueva de nuestra cultura, documentada a mano, y siempre con un ávido interés de aprender e impregnarse de cada trabajo de nuestros artistas.

Estamos seguros de que José Palma no será olvidado porque hombres como él calan fuerte en el corazón, más aún cuando nos enseñan que la humildad, la bondad y el amor son la base de cualquier trabajo que uno emprenda.

José de todos, libre y sonriente hoy te despedimos, no sabemos si imaginas cuanto te queríamos y cuanta falta nos harás, pero por sobre todo la lección de humildad, de amor a la vida y al arte que nos has entregado, eso amigo no lo olvidaremos jamás.

“El hombre hace la historia “

Pepe Palma.

Ahora es parte de nuestra historia. Gracias, por tanto.