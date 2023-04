Proponen cerrar las playas de Antofagasta por riesgo de gripe aviar

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, propuso el cierre de las playas ante el avance de la gripe aviar en la comuna.

“Yo siento que una buena idea sería cerrar el sector de las playas para que la gente no vaya, no se acerque o los niños no se acerquen, ya que incluso hay personas que se toman fotografías“, mencionó el alcalde. Añadiendo que “Desde que comenzó la gripe aviar, ya hemos sacado más de 100 lobos marinos muertos de la costa de nuestra ciudad”.

Por otro lado, el jefe comunal también confesó que, a pesar de los carteles de advertencias instalados en las playas, por la presencia de lobos marinos muertos, las personas llegan al lugar de igual manera.

El llamado de la Administración es a no acercarse a las playas hasta que el camión municipal retire a todos los lobos muertos. De esa forma, se evita el contagio.

“También, hay quienes, por no saber, toman estos animalitos enfermos y los tratan de devolver al mar y al tomarlos, ahí también hay posibilidad de contagio“, reveló Velásquez.

Según detalló el alcalde, “una de las cosas más complicadas es que las personas sacan a pasear a sus perros, y las mascotas se acercan a los lobos marinos“. Asimismo, mencionó que “tal vez los perros son parte de la casa y la señora le da besos y puede ser vector“. Y es bastante complicado, las aves de mar por lo general mueren en el mar, no salen a la costa, pero los lobos por su naturaleza salen a la orilla a morir”, finalizó.