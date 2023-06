En el sitio cero de Puerto Antofagasta: Un llamado a mantener la memoria histórica realizó en Filzic la periodista Mónica González

La décima jornada de Filzic destacó por el llamado a mantener la memoria histórica, con un escenario repleto y conmovido por la necesidad de proteger derechos fundamentales como la libertad. “A 50 años del Golpe Militar, los secretos de una máquina de guerra que se pone en marcha una y otra vez” fue el nombre del conversatorio protagonizado por Mónica González y moderado por Jorge Montealegre. En la instancia, la Premio Nacional de Periodismo compartió sus vivencias personales del proceso investigativo para su libro “La Conjura, los mil y un días del Golpe”.

“Nunca en nuestra historia el periodismo ha sido tan importante, el buen periodismo, porque hay un mal periodismo que es cómplice de la corrupción, que es el principal problema que tenemos, de las vulneraciones a los sectores más pobres. Es cómplice de que cada vez tengamos menos Estado y más crimen organizado. El buen periodismo es indispensable, es el cordón umbilical que le permite a la ciudadanía defenderse, entender, aliarse con quienes la van a apoyar, con quienes están por defender una civilización como la hemos conocido hasta ahora”, comentó González.

En cuanto al encuentro, la periodista comentó “necesitamos escucharnos, mirarnos a la cara, mirarnos a los ojos. Necesitamos urgentemente entender al otro, si no hacemos ese ejercicio y no rescatamos la memoria, no hay futuro para ninguno de nosotros”.

Un encuentro desarrollado en el marco de Filzic 2023, que es presentada por el Gobierno Regional, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Puerto Antofagasta, y la empresa Albemarle.

Presentaciones literarias

Carla Guelfenbein, Premio Alfaguara de Literatura (2015), en una entretenida conversación con la periodista Gloria Echiburú presentó su última novela “La naturaleza del deseo”, historia que sigue de manera íntima a los dos personajes principales, quienes tienen distintos encuentros en varias ciudades del mundo.

“La idea era hablar de un tema que es bastante tabú en la literatura chilena y yo diría que en la literatura en general, que es el deseo de la mujer, el deseo carnal de la mujer. Para mí la verdad cada novela me plantea un desafío grande que me estimule, que me implique romper mis propios límites y esta novela, con este tema, sin duda fue una experiencia compleja y bastante bella”, agregó Guelfenbein.

“Bluebells”, es el nombre de la novela histórica situada en el tiempo de Darwin que fue presentada por la periodista de la Universidad de Chile y Máster en Neurociencias, Francisca del Solar. Lanzamiento que significa un salto para la autora del género de terror al romance, en una trama que transcurre en Valparaíso.

La escritora, respecto al personaje principal de la obra mencionó “Laura Villa-Smith es una ilustradora botánica y me interesaba mucho su personaje porque en la época que a ella le tocó vivir, en 1834, era un tiempo donde las mujeres no tenían permitido trabajar, ni estudiar, no podían ganar salarios, etc. Era un contexto social muy difícil para las mujeres y por diferentes razones, ella pudo desarrollar un oficio y pudo pelear su espacio en el mundo público, por eso me interesaba tanto contar su historia”.

Otro tema que también tuvo su espacio en Filzic, es el panorama de salud mental en Chile y las propuestas que actualmente se discuten para sobrellevar la ansiedad y pensamientos irracionales. Tópicos que fueron parte de “¡Tu cabeza te engaña, engáñala tú!” Presentación de la trilogía Best-Seller de Pamela Núñez, psicóloga clínica con más de 20 años de experiencia.

Sobre su paso por Filzic, Núñez comentó, “estoy muy contenta, muy agradecida y esto tiene que ver con la razón por la que escribo, de hacer que esto llegue a más personas y por eso que también, cada vez que puedo, yo no hablo del libro, sino que hago una charla de educación mental para todos los que quieran aprender a engañar la cabeza para bien”.

Territorio y literatura

Arlette Ibarra, destacada dramaturga local y directora de la Compañía Teatral La Favorecedora presentó el libro “Teatro paisaje, en el desierto árido del mundo”, ensayo que rescata los 15 años de trayectoria de la compañía en la Región de Antofagasta.

“Atacama; Recuerdos de San Pedro”, corresponde al segundo libro que Koke Pérez presenta en Filzic. En esta oportunidad el escritor y fotógrafo expuso el resultado de 4 años de trabajo que reúne fotografías que registran a San Pedro de Atacama, junto a relatos y escritos descriptivos del realizador.

Cine en Filzic

Un exclusivo preestreno disfrutaron los asistentes de “Sombras y Reflejos o El gesto según Hung”, cortometraje de ficción grabado en Francia, que fue exhibido en la Sala de Arte de la Librería Filzic. El público dialogó junto al director del film, René Dávila, realizador chileno quien fue acompañado por Luis Arce, músico antofagastino, quien estuvo a cargo del soundtrack.