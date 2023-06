“Nos tienen enamorados”: Youtubers españoles rompen estereotipos y descubren la verdadera Antofagasta

Marina y Abraham son una pareja de españoles que decidieron deshacerse de sus bienes materiales y viajar a latinoamericana para cumplir un sueño. Iniciar una gran aventura, un viaje desde el sur de nuestro continente hasta Alaska a bordo de una Mercedes Sprinter.

Nace así NomadExpedition, un viaje que han documentado por Youtube, Instagram, Tiktok, mostrando diversos lugares de América, entre ellos por supuesto Chile, donde ambos tuvieron un paso muy especial por Antofagasta.

Esto, porque para continuar realizando su kilométrico viaje, es fundamental la mantención del vehículo que adaptaron como su hogar. Es así que Erik, un antofagastino y propietario de Aje Servicios Industriales, seguidor de su canal, decidió ofrecerles nada menos que un servicio completo en el taller, con el fin de dejar el vehículo listo para vivir nuevas aventuras.

Pastillas de frenos, scanner, niveles de aceite y estado de motor, fueron algunos de las reparaciones realizadas por este hospitalario antofagastino. Un trato que llevó a los españoles a realizar una reflexión muy importante sobre desmitificar los estereotipos que recaen sobre Antofagasta, especialmente en relación a la inseguridad y la falta de hospitalidad.

“Una cosa hay que decir: Así es como tratan a los viajeros en Antofagasta. Nos tienen enamorados”, dice Abraham.

Marina añade: “Un montón de comentarios, que no viniéramos, que pasáramos de largo. Yo no digo que no pasen cosas, es una realidad del país y yo no voy a decir que no es esa realidad. Pero que también como en todos los sitios está lleno de personas buenas y de personas bien que te van a ayudar y te van a tratar bien, que la ciudad está perfecta, o sea, hay una vida totalmente normal, la gente sale a pasear. Desde luego hay que tener cuidado, por la noche no vas a ir a ciertos sectores, pero como en todas partes del mundo”.

“Hay mucha más gente buena que mala, no nos tenemos que dejar amedrentar por los cuatro (censurado) porque somos muchos más los buenos que los malos”, cerró Abraham.

“Antofagasta tiene un montón de cosas que visitar, la mano del desierto, la portada que es muy bonita, toda la parte de la costa que es muy muy bonita, llama mucho la atención porque estás en el desierto, entonces tienes a un lado las montañas que aquí parecen como de chocolate con unas formaciones rarísimas, es muy exótico, con el océano al lado, es realmente una costa muy bonita”, destacaron sobre Antofagasta.

“Si estáis paseando por el desierto de Atacama no dejes de entrar a Antofagasta por los malos comentarios, porque vas a entrar a Antofagasta y es una ciudad como cualquiera, como es grande hay que tener ciertos recaudos, pero te van a tratar bien y para muestra, un botón”, dijo Marina, mostrando el vehículo recién reparado por el antofagastino.

“Aquí estamos los nómadas para dar ejemplo y dejar patente que así es como nos tratan a los viajeros en Antofagasta. Así que apunta Antofagasta en tu lista”, insistió Abraham.

Los YouTubers españoles recorrieron y destacaron varias de las bellezas de Antofagasta, entre ellas la Mano del Desierto o La Portada, donde literalmente “fliparon” con la gran cantidad de aves que circundan el monumento natural, en especial los pelícanos, animal favorito de Marina en su viaje.

(Nota de la redacción: Afortunadamente nuestros visitantes no repararon en el peligroso estado de las barandas que pueden exponer a los turistas, atención con eso autoridad pertinente, venimos avisando hace tiempo).

En la segunda parte del video, Marina y Abraham visitan el Centro de Rescate y Rehabilitación de Fauna Silvestre de la Universidad de Antofagasta, visitando además el museo.

Finalmente en el cierre del video indicaron: “Nos vamos con el corazoncito abrumadito de amor, nos hemos dejado querer, porque la gente aquí quiere mucho. Si haces el tramo Arica a Santiago, parad en Antofagasta. Un oasis”, cerraron los NomadExpedition, antes de seguir su viaje a San Pedro de Atacama, una experiencia que desde luego, puedes seguir también en su canal de Youtube.

Sin lugar a dudas, se trata de un video que debes ver y que tiene que hacernos reflexionar respecto a lo importante de romper mitos sobre Antofagasta, un estigma que a veces crean personas que ni siquiera conocen nuestra ciudad.

Es momento de destacar lo positivo de Antofagasta, sin dejar de reconocer sus problemas, sino que asumiendo que hay temas pendientes por mejorar y así explotar todo su potencial.

En cada uno de nosotros está el poder de hacer el cambio, con buenas acciones, manteniendo limpios nuestros entornos, cuidando nuestros espacios públicos, proponiendo ideas y levantando iniciativas para mejorar la ciudad y continuar demostrando que tal como dicen nuestros visitantes, en Antofagasta son muchos más los buenos, como en cualquier ciudad del mundo.