“¿Qué le sabrá al alcalde que no la puede despedir?”: Rechazan recontratación de administradora municipal de Antofagasta que renunció hace un mes

Cuestionamientos transversales ha generado la determinación del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, de recontratar en el cargo de administradora municipal a Yessael Leiva, quien había renunciado hace menos de un mes al mismo cargo.

Yessael Leiva ocupaba el cargo de administrador municipal en la Ilustre Municipalidad de Antofagasta, presentó su renuncia el 23 de mayo pasado, el mismo día en que se llevaría a cabo una votación en el concejo municipal para su destitución.

De esta forma, al tratarse de renuncia voluntaria y no una destitución del cargo, la administración Velásquez pretende que esta recontratación sea legal.

Según el decreto donde se recontrata a la administradora, al cual tuvo acceso El Diario de Antofagasta, Leiva es recontratada con grado 3, lo que implica que recibirá uno de los sueldos más altos en la municipalidad de Antofagasta.

Frente a este caso se pronunciaron concejales de la comuna, indicando que la maniobra realizada por la administración que encabeza Jonathan Velásquez muestra una falta de voluntad de trabajar en conjunto con el concejo municipal, dado que se utiliza un resquicio para evitar esta labor fiscalizadora.

Al respecto, el concejal Luis Aguilera (RN) indicó que se trata de una situación que deberá ser revisada por el concejo municipal.

“Como concejo municipal debemos revisar esta situación, que me parece osada e imprudente. Solo me pregunto ¿Qué cosas le sabrá la Sra. Administradora al Alcalde que no la puede despedir?“, indicó el concejal de la comuna.

Por su parte el concejal Ignacio Pozo (Partido Radical) indicó al diario El Mercurio de Antofagasta que “esto es una burla, para mi no hay otra explicación”.

La funcionaria podrá regresar a sus funciones el próximo 23 de junio, un mes exacto de la carta en la que presentó su renuncia.