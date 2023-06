Antofagasta quedará sin servicio de recolección de basura: Por ilegal se cae millonario trato directo del municipio con Demarco

Antofagasta quedará sin servicio de recolección de basura a contar del 1 de julio de 2023, luego que no prosperara el nuevo intento de trato directo por servicio de recolección de basura con la empresa Demarco S.A.

Durante este miércoles el concejo municipal abordó una nueva propuesta de trato directo que llevó a votación el alcalde Jonathan Velásquez para el servicio de recolección de basura por más de 9 mil millones de pesos por 14 meses con la empresa DEMARCO S.A..

En la sesión diversos personeros de confianza del alcalde expusieron a favor del multimillonario trato directo; por $650.216.000.- (Monto total de $9.103.024.000). Sin embargo, algo que no se esperaba era la intervención de la directora de control de la municipalidad, solicitada por los concejales para explicar un informe clave que el alcalde no entregó a los concejales.

Fue entonces que se advirtió que el referido trato directo adolecía de ilegalidades de tal nivel que, aunque el concejo lo aprobara, posteriormente el control de legalidad no podría visarlo.

“Hay muchas inconsistencias en este trato que nos trae el alcalde y su equipo de confianza, desde fechas, supuestas cotizaciones presentadas, informes que no se nos entregaron, contratos modificados por el alcalde que se investiga por posible fraude al fisco, aumento en el precio, entonces es difícil para el concejo municipal que somos ciudadanos investidos de la responsabilidad de velar por la legalidad de los actos del alcalde y el municipio, aprobar un trato que jurídicamente ha sido calificado de ilegal”, afirmó la concejal Karina Guzmán (Regionalista).

La edil añadió que “el alcalde dijo que quería hacerse responsable, nunca dijo de qué forma, pero ahora él tiene la última palabra para proceder con el trato directo aún contra la legalidad y contra lo expresado por el concejo municipal. Lo más grave es que por negligencias del alcalde la ciudadanía sea quien pague los platos rotos”.

Durante la sesión intervinieron además del alcalde los diversos concejales, entre ellos el concejal Luis Aguilera (RN), quien expuso una línea de tiempo con el tema, recordando que apenas asumió Jonathan Velásquez como alcalde sabía que tendría que resolverse la situación del trato directo con la empresa Demarco. A pesar de ello, solo 8 meses después presentó una licitación, la que no prosperó porque ninguna empresa cumplía con las bases.

Asimismo, recordó que en reiteradas ocasiones se le advirtió al edil sobre la problemática para encontrar soluciones y hacer viable el contrato para la participación de otros oferentes, pero la administración prefirió que las situaciones llegaran al punto actual. Además, recordó que el contrato aprobado anteriormente con la misma empresa fue modificado por el alcalde sin que tuviera conocimiento el concejo municipal, hecho que derivó en una investigación vigente por parte del Ministerio Público y la PDI por posible fraude al fisco, causa en la que se querellaron la mayoría de los concejales.

“Es claro el informe. A mi juicio no procede realizar un trato directo en cumplimiento de la ley. El alcalde se tiene que hacer responsable porque la negligencia lamentablemente la comete usted (alcalde) porque la ley le exige a usted supervigilar el municipio y no puede ser que asumiendo hace dos años no haya visto cuando terminaban los contratos más importantes para licitar“, indicó Aguilera.

“Los concejales nos vimos obligados a vivir una de las votaciones más complejas en nuestro actual periodo. Entendiendo lo que significaba la votación nos entregaron un proceso lleno de potenciales vicios, que incumplían la normativa legal vigente y lo que corresponde ahora es perseguir las responsabilidades administrativas, civiles y penales si existiesen.

Al no haber quorum, para un nuevo trato directo de 9 mil millones de pesos, para la recolección de los residuos domiciliarios, el alcalde transcurridos 20 días, podrá firmar este mismo. Sumando una totalidad de más de 21 mil millones de pesos a tratos directos en dos años de ejercicio“, indicó.

“Es importante dejar claro a la comunidad que aunque nosotros aprobáramos este contrato, este no cumple con la normativa por lo que luego no se podría firmar“, señaló por su parte el concejal Gabriel Alvial (IND).

Finalmente la votación fue de 0 votos a favor, cuatro votos en contra y 6 votos de abstención, incluyendo al alcalde Velásquez. Esto significa que ahora el alcalde de la comuna podría en un lapso de 20 días realizar de todas maneras la contratación vía trato directo con la empresa, pero asumiendo personalmente las responsabilidades legales, dado que no cuenta con el visado de legalidad de la dirección de control.

En el intertanto, la ciudad quedará sin servicio de recolección de basura y en medio de una inminente emergencia sanitaria, que solo podría ser mitigada en caso de que la empresa decidiera de forma voluntaria continuar prestando el servicio o bien, se aplique algún plan de contingencia por parte del municipio.