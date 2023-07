“Voy a buscar fuerzas para reponerme de la traición, el dolor”: Catalina Pérez rompe el silencio y afirma que demostrará inocencia

La Diputada Catalina Pérez, rompió el silencio tras el escándalo por el caso Democracia Viva y se refirió al caso.

En un video la parlamentario afirmó que ha vivido momentos difíciles y afirmó que “como siempre lo he hecho, voy a responder por mis actos”.

“He pedido ayuda profesional para demostrar que jamás he cometido delito. Agradezco a mi equipo que me ha dado ánimo, sobre todo a mi mamá”, señaló la parlamentaria.

Asimismo agregó que “jamás he faltado a la probidad. Nunca he ocupado mi cargo para favorecer a nadie. No he infringido norma alguna”, expresó la parlamentaria.

Además reconoció que fue un error culpar a “dos hombres adultos“. Afirma que “conozco a la fundación Democracia Viva y nunca he sido parte de ella. Nunca he hecho uso de mi cargo para interceder por alguna fundación o persona“, señaló.

“No he cometido ningún acto indebido y demostraré que no tengo responsabilidad alguna en los hechos que se han investigado“, agregando que “el canibalismo político no es propio de nuestro proyecto“.

“Voy a buscar fuerza para recuperarme de la traición, el dolor“, afirma”, agregando: “No dejaré de representar a la gente de mi región”, añade.

“Cuando tomé conocimiento de los convenios con el Ministerio de Vivienda, no ponderé correctamente el impacto para el país y el daño que esto iba a causar, tanto a mí como al Gobierno del Presidente Gabriel Boric y al proyecto político por el que hemos luchado junto a todas y todos ustedes. Me equivoqué. Cometí un error de juicio. Nada de lo sucedido, sin embargo, justifica cómo me han tratado“.

Comparto declaración sobre los hechos de público conocimiento sucedidos durante las últimas semanas. pic.twitter.com/YLUbLn6mcI — Catalina Pérez Diputada (@CatalinaPerezS) July 1, 2023