Escándalo por ‘pitutos’ en municipio de Antofagasta: Alcalde niega favoritismos y afirma que sus cercanos contratados son “gente capaz”

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, rompió el silencio y se refirió al caso “pitutos”, la polémica contratación de sus cercanos en el municipio, con millonarios sueldos.

Mediante uno de sus extensos lives en redes sociales refiriéndose a la crisis de la suciedad en las calles y la recolección de la basura domiciliaria en la comuna, el edil aprovechó de referirse a otros temas, entre ellos la situación que envuelve a sus asesores cercanos.

“Tengo un equipo que a pesar de que digan que no tiene experiencia, es un equipo muy jugado y muy capaz”, indicó

“Los mismos que el otro día decían que ganaban 4 millones de pesos, mentira”, disparó Velásquez, añadiendo que “mi equipo de comunicaciones, mi gabinete, todos ellos trabajan en pro de la ciudad”.

De acuerdo a Velásquez, “La política es que quien gane va a dejar a amigos de su partido en puestos claves, sean inoperantes o no sean inoperantes, tengan educación o no tengan educación”, afirmó.

En ese sentido, señaló que “a mi me critican porque yo llegué y contraté gente, si contraté gente, pero yo no contraté amigos, no contraté gente de mi partido político, contraté profesionales, gente capaz, gente que me llevó currículum, gente que me dijeron esta señora la administradora municipal es seca, listo llámenla”.

“Aquí no hay amigos, aquí no hay compadres, aquí nada por el estilo. Y se están aburriendo, se están cansando porque yo estoy cambiando la forma de hacer política y esto se está acabando”, manifestó Velásquez.

Cabe destacar que documentos públicos revelan que cercanos al alcalde Jonathan Velásquez gozan de millonarios contratos en la Municipalidad de Antofagasta.

De acuerdo a la información oficial del municipio, entre los involucrados se contempla la recontratación de su ex administradora municipal con un sueldo de $5.263.967 , un jefe de gabinete contratado por $4.610.018 como publicista sin contar con tal título, periodistas sin experiencia en servicio público y su secretaria personal con sueldos cercanos a los $3 millones y un empresario colombiano que auspició su campaña contratado como Administrador del Cementerio Municipal con sueldo equivalente a un directivo de planta.