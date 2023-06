Los “pitutos” de Plan 9: Millonarios contratos de amigos y cercanos del alcalde Jonathan Velásquez en el municipio de Antofagasta

“No más pitutos” fue una frase recurrente que repitió y utilizó durante su campaña el actual alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez.

El alcalde, quien se hizo conocido en la comuna como “plan 9” por el programa de televisión que animaba, aseguraba no tener familia que incorporar en los cargos públicos del municipio de Antofagasta. Sin embargo, el edil tiene amigos, quienes han pasado a ser parte central de su administración, con millonarios sueldos con cargo al erario público.

Durante los últimos días, causó revuelo el caso de Yessael Leiva, administradora municipal que fue recontratada en el mismo cargo al que renunció menos de un mes antes, minutos antes de ser destituida del cargo.

En concreto, el decreto alcaldicio firmado por el Alcalde Jonathan Velásquez revela que la carta de renuncia de Leiva, de profesión periodista, fue presentada el 23 de mayo pasado, pero fue aceptada a trámite el 15 de junio. Y el 16 de junio, solo 24 horas después, el alcalde emitió el decreto 1223/2023 en el cual dispone la contratación de Yessael Leiva en el mismo cargo que antes. Dispone además que el contrato sea en Planta Directiva, grado 3, con cargo al ítem 01 asignación 01 “Personal de Planta, sueldos y sobresueldos”, esto es, con un salario bruto de $5.263.967 considerando bonos y asignaciones.

No es el único caso de contrataciones de amigos del alcalde en altos cargos municipales, a pesar de no poseer mayor trayectoria profesional en el servicio público. Está también el jefe de gabinete, Diego Yañez Zuvic, íntimo amigo y colaborador del edil, contratado como publicista de acuerdo al portal de transparencia municipal, si bien no dispone de dicho título profesional según reconoció en televisión el propio alcalde, quien afirmó que el funcionario estudió marketing digital en España. Yañez ha recibido recurrentes alzas en sus remuneraciones, al punto que actualmente su remuneración bruta mensual en mayo de 2023 alcanza $4.610.018 según el portal de transparencia municipal.

Es precisamente Diego Yañez quien ha estado en el ojo del huracán por un posible caso de nepotismo. Actualmente se solicitó formalmente su renuncia debido a la supuesta agresión verbal y amenazas en contra del concejal de la comuna, Ignacio Pozo.

En una reunión de trabajo, donde estuvieron presentes el alcalde, directivos del municipio y concejales, precisamente en cuestionamiento a los “pitutos”, el concejal Pozo cuestionó que el alcalde Velásquez afirmara que quiere poner fin a esta práctica, a la vez que aumentaba sus remuneraciones a dos jóvenes muy cercanas al alcalde recién tituladas de periodismo y con poca experiencia en servicio, que recurrentemente acompañan al alcalde en sus salidas y viajes, a quienes se otorgaron remuneraciones equiparables a las de trabajadores y profesionales con varios años e incluso décadas de carrera funcionaria y cursos de especialización.

Se trata de Valentina Ottesen y Ximena Reyes Toledo. Esta última funcionaria sería pareja de Diego Yañez, lo que habría gatillado el actuar fuera de control del jefe de gabinete por los cuestionamientos, donde solo la intervención del director jurídico, Marcelo Pizarro San Martín permitió que el incidente no pasara a la agresión física, dado que el alcalde no tomó acción alguna para reconvenir o sancionar a su subalterno. Si bien pidió disculpas posteriormente, no hay constancia formal de que haya adoptado medidas administrativas.

De acuerdo al portal de transparencia municipal, Valentina Ottesen recibe una remuneración mensual bruta de $2.244.741 y Ximena Reyes Toledo percibe una remuneración mensualizada bruta de $2.792.348, las cuales son equiparables e incluso superiores a las otros profesionales con larga carrera funcionaria, posgrados y cursos de perfeccionamiento o especialización.

Asimismo, de acuerdo a la demanda presentada por el ex asesor jurídico del municipio, Marco Felipe Ascencio, que se hizo de conocimiento público revelando conversaciones en whatsapp del “equipo chico” del alcalde, una filtración denominada “Plan 9 Papers”, el alcalde Velásquez habría sostenido una relación de pareja con la funcionaria Yesenia Collao. Esta funcionaria, en su calidad de secretaria, lo habría acompañado en viajes con pasajes y viáticos con cargo al municipio e incluso habrían tenido una parada en el casino Monticello. Esta situación fue negada por el alcalde, si bien reconoció que efectivamente fue acompañado al menos en uno de sus viajes a Santiago por su secretaria personal.

Actualmente Yesenia Collao percibe remuneraciones brutas que ascienden a $2.584.033 según el portal de transparencia municipal.

Otro caso de contratación a amigos y cercanos del alcalde Velásquez en el municipio de Antofagasta es el caso del empresario colombiano Jorge Cardona Gallegos.

Cardona, empresario colombiano ligado a la cadena cafetera Le Coin e Ingeniero en Administración de Empresas, fue uno de los amigos y colaboradores más cercanos del equipo de Jonathan Velásquez durante su campaña, al punto que aparecía como patrocinador pagado de las publicaciones de Velásquez en redes sociales.

Durante la primera sesión de concejo municipal presidida por Jonathan Velásquez como alcalde, se solicitó aprobar la creación de un cargo especial para Jorge Cardona, a quien el alcalde se había referido como “su mano derecha”.

El caso fue informado por El Diario de Antofagasta, tras lo cual mediante un video Jonathan Velásquez intentó desmentir a este medio, pero terminó admitiendo la contratación de Cardona como asesor, aunque indicó que su contratación era exclusivamente a honorarios. Además pidió no juzgar a las personas por su nacionalidad.

No obstante, luego que se conociera el caso conocido como “Plan 9 Papers”, conversaciones en whatsapp del “equipo chico” del alcalde filtradas por un ex miembro de confianza del alcalde, el edil Jonathan Velásquez realizó diversos enroques y movimientos en su equipo, lo cual terminó beneficiando al empresario colombiano Cardona, ya que pasó de un contrato a honorarios a un contrato de planta, con gratificaciones y bonos, como Administrador del Cementerio Municipal de Antofagasta.

Las remuneraciones de Cardona y otros funcionarios del cementerio no figuran en el portal de transparencia municipal, si bien por su rango de jefatura asignada, son equivalentes al de un directivo del municipio, por lo que de acuerdo a la escala de remuneraciones, van desde un mínimo de $2.675.465 hacia arriba.

Es necesario consignar, que diversas fuentes dentro del municipio, indican que más allá de la polémica contratación, el colombiano Cardona ha marcado diferencias con el resto del grupo de Velásquez, considerado como el único funcionario del grupo con buen trato, respetuoso y humilde, una situación muy diferente a la actitud altanera y soberbia de otros miembros del grupo cercano a Jonathan Velásquez, que con altanería y soberbia se sienten blindados por el alcalde.

Desde el momento en que asumió como alcalde Jonathan Velásquez, este medio ha solicitado formalmente su versión y entrevistas para conocer su versión respecto a este y diversos temas del municipio a fin de contrastar información y conocer explicaciones sobre estos casos, pero las solicitudes no han sido respondidas y el alcalde ha optado por publicar videos con distintas acusaciones falsas contra este medio de comunicación buscando desacreditar incluso personalmente el trabajo de sus periodistas e informaciones, situaciones que han dado lugar a requerimientos ante la justicia donde este medio ha defendido la libertad de prensa, expresión y opinión consagradas por la constitución y las leyes ante los tribunales correspondientes.