Por diversos incumplimientos a las normas de higiene y seguridad: Prohíben funcionamiento de empresa de hormigón en Antofagasta

Con prohibición de funcionamiento quedó la empresa de ingeniería de elementos de hormigón prefabricados, Hormitek, ubicada en el sector del Kilómetro 12 en Antofagasta. De acuerdo a lo explicado por la seremi de Salud, Jessica Bravo, la medida se tomó debido a la serie de incumplimientos detectados a las normas que regulan las condiciones sanitarias y de seguridad para los trabajadores.

Según explicó la autoridad, profesionales de la Unidad de Salud Ocupacional de la Seremi llegaron hasta las dependencias de la firma para corroborar una denuncia ingresada a través de la Oficina de Informaciones, Reclamos y Sugerencias (Oirs) de la repartición gubernamental.

“En esa denuncia –explicó Bravo- se acusaba a la empresa de mantener los vehículos de traslado del personal en malas condiciones y sin cinturones de seguridad, así como baños en malas condiciones higiénicas, sin tapas y con fecas de roedores”, dijo.

OTROS INCUMPLIMIENTOS

Según explicó Bravo, los funcionarios que realizaron la fiscalización no solo constataron la veracidad de la denuncia, sino que además detectaron una serie de otros incumplimientos.

“Junto con verificar el contenido de la denuncia ingresada a nuestra Oirs, fue posible constatar otro tipo de faltas como que no estaba funcionando el Comité Paritario de Faena, se observaron instalaciones en pésimas condiciones con aberturas en el piso, paredes y cielos, no se realiza gestión de riesgo de radiación UV y no hay control de vectores de interés sanitario”, sostuvo Bravo.

Asimismo, los fiscalizadores comprobaron que la firma no tiene un sistema particular de agua potable ni de disposición de aguas servidas autorizado, y que las instalaciones de gas y eléctricas no se encuentran declaradas ante la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), entre varias otras irregularidades.

“En consecuencia –explicó Bravo-, considerando que los hechos constatados representan un riesgo inminente para la salud de las personas, se adoptó la medida de prohibición de funcionamiento e inició un sumario sanitario en contra de esta empresa”, concluyó.