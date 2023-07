¿Rumbo a la reelección? Analistas ven a Jonathan Velásquez con la primera opción para seguir como alcalde de Antofagasta

A pesar de las recurrentes polémicas que ha encabezado y una gestión cuestionada, el actual alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, cuenta con una ventaja considerable para mantener su cargo.



Así al menos lo reseñan expertos en ciencias políticas, quienes consideran que a pesar de las críticas a su gestión y las polémicas, Jonathan Velásquez ha logrado posicionar su imagen las redes sociales, gracias a su estilo de comunicación, inversión en publicidad y la presencia del gato Micky.

La falta de una candidatura fuerte que lo desafíe, sumada a la debilidad de la oposición, ha fortalecido la opción de reelección para el edil. Sin embargo, los expertos advierten que la política es un terreno volátil y todo puede cambiar en cualquier momento.

Análisis de Francis Espinoza: La liquidez política y las candidaturas blandas

Dra. Francis Espinoza

Para la Doctora en Ciencias Políticas Francis Espinoza, “hasta el momento el actual alcalde está corriendo“. En este sentido sostiene que Velásquez se ve fortalecido por la falta de figuras que lo desafíen.

“Hay una liquidez política fundamental en la derecha, entre que se están negociando la alcaldía y la diputación, se les pasa el tiempo. Una ve una ‘asquerosa disponibilidad’ (como decía Agustín Squella en el proceso constituyente anterior), pero hay mucho miedo político de que una candidatura rápidamente sea ‘cancelada’ por la opinión pública. Dado que al parecer Catalina Pérez se había convertido en la segunda ‘dama de hierro’ de la región, su ‘caso Caval’ la vuelve a los puntos de partida y las candidaturas más bien se ven blandas“.

“En resumen, el edil junto a su política farandulera y el gato Micky le están dando una ventaja considerable en las redes sociales. Por supuesto, las redes no marcan voluntad de voto, pero él tiene una maquinaria propagandística instalada (al más puro estilo Joseph Goebbels) y a eso se suma ya la Municipalidad como su plataforma comunicacional“; explica Espinoza.

“Por ende, frente a la liquidez de la derecha y la debilidad de la izquierda, hasta el momento no se ve algo más allá que la reelección. Me imagino que Jonathan Velásquez lo sabe y juega a ganador. Sin embargo, en política como dice Margareth Mcmillan, todo es hechos, y puede aparecer una candidatura fuerte que arrase con el candidato ya instalado, y sea la primera autoridad comunal; o la salida del actual alcalde por una serie de situaciones complejas de gobernanza y abandono de labores, podría despejar el camino a las candidaturas que se atrevan“, explicó la experta.

Perspectiva de Cristian Zamorano: Mantener el poder y los desafíos del alcalde

Doctor Cristian Zamorano

Una opinión que con algunos matices, es compartida por el Doctor en Ciencias Políticas, Cristian Zamorano. “Yo tengo un dicho. En política es muy difícil llegar al poder, pero es aún más difícil sacarte cuando ya estás en el poder. Hay muchos recursos para poder mantener tu situación“, indica Zamorano.

En este sentido, Zamorano indica que “hoy en día el alcalde de lo que se beneficia no es su balance, porque es un balance catastrófico en cuanto a gestión municipal y además no va a poder repetir exactamente la misma campaña, victimizarse puede resultar una vez pero esta vez de qué se va a victimizar, sabiendo es él el que está en el poder“.

“Además no va a poder denunciar nada, tal vez a otros políticos, pero ya no es un concejal que va a denunciar supuestas malversaciones de una alcaldesa, entonces el personaje llega desgastado“, añade.

No obstante, Zamorano explica que Velásquez corre actualmente con ventaja porque “se beneficia de algo muy importante, no tiene ningún rival. El concejo municipal nunca supo oponerse, se ha demorado mucho y aún no muestra eficiencia, tampoco ha logrado tener popularidad“.

Asimismo apuntó a errores políticos de eventuales contendientes del alcalde. “Una figura como Paz Fuica por ejemplo hoy día está relacionada con RD así que ella misma comete un error político de postularse como eventual candidata y hoy estamos de acuerdo en que va a ser muy difícil que lo sea“.

“Como no tiene rival el personaje sigue con su misma técnica, sigue con la convicción de que puede ganar y no lo veo postulando a otro cargo, la municipalidad es donde siempre ha hecho política, no olvidemos que comenzó como concejal y luego fue alcalde, yo creo que con ese grupo se siente capaz de volver ganar una elección, no los imagino capaces de otra cosa“, cierra Zamorano.

De esta forma, para los expertos, al menos en el escenario actual el Alcalde de Antofagasta corre con la primera opción de seguir continuar en el cargo. ¿Qué pasará de aquí a un año? Como indican los propios analistas, en el camino todo puede suceder.