Diputado Jaime Araya expresa “plena confianza” en rol de José Miguel Castro investigando el Caso Convenios pese a tratos por $513 millones

El diputado por la región de Antofagasta, Jaime Araya (PPD), expresó su “plena confianza” en la labor del diputado José Miguel Castro (RN) como presidente de la Comisión Investigadora por el Caso Convenios, en medio de las recientes acusaciones de conflictos de interés por tratos directos con una empresa vinculada a su esposa.

Dichas acusaciones se fundamentan en los tratos directos por $513 millones en 2020 entre la seremi de salud de Antofagasta y el grupo empresarial del que forma parte Vania Korlaet, esposa de Castro, como informó El Diario de Antofagasta.

Para Araya, las explicaciones de Castro, quien afirmó que “esto es antiguo“, son suficientes. “Ha sido una oportuna y precisa aclaración“, afirmó el parlamentario.

Con respecto al funcionamiento de la comisión, Araya insistió en la importancia de que esta “cumpla un rol precisamente imparcial para que de garantías a todo el mundo de que aquí no va a haber un prejuzgamiento, sino que habrá un absoluto apego a la legalidad”, en aras de fortalecer las facultades fiscalizadoras de la cámara.

Destacó además que “en momentos en que la confianza pública se ha ido pulverizando sobre las comisiones investigadoras, es muy importante que se haga de manera transparente e imparcial“.

Finalmente, Araya expresó “su plana confianza” en el Diputado José Miguel Castro, afirmando que actuará “con apego al reglamento, con las características de objetividad e imparcialidad que toda la ciudadanía espera“, con el objetivo de esclarecer la verdad detrás del Caso Convenios.

Una opinión que no es compartida por todos los parlamentarios. La diputada por la región de Antofagasta, Yovana Ahumada (ex PDG y actualmente parte del Comité Social Cristiano e Independientes), también integrante de la Comisión Investigadora, señaló que “Hay que tener toda la información clara y completa. En base a eso yo creo que se puede analizar o no o si esto influye o no y si afecta o no al presidente de la Comisión Investigadora“.

En tanto, desde el oficialismo, donde la diputada Ericka Ñanco (RD) aseguró que Castro debería inhabilitarse de presidir la comisión y, si no lo hace, presentarán una moción de censura en su contra. Por su parte, Marcos Ilabaca (PS) le recomendó no sólo dejar la presidencia, sino abstenerse de participar en la comisión.