La improvisación que dejó a RD fuera del Caso Convenios: No acreditaron domicilio y presentaron dirección particular del director de Sercotec

El peor escenario para la tienda oficialista Revolución Democrática se hizo realidad en el marco del Caso Convenios. El Juzgado de Garantía de Antofagasta acogió la solicitud de parlamentarios opositores y el partido político fue excluído como querellante en la causa en que se investiga una serie de convenios suscritos con fundaciones en la región.

La razón esgrimida por la corte, parece ser una muestra más del alicaído estado del partido político en la zona. RD no tiene domicilio en la jurisdicción. Presentó en cambio el domicilio particular del Director Regional de Sercotec, Kevyn Galleguillos Contreras, militante de Revolución Democrática.

En la audiencia, que se realizó de manera secreta en gran parte de su desarrollo, el magistrado Marco Escobar Martínez, acogió la solicitud presentada por los querellantes Cristián Araya Lerdo de Tejada y Juan Irarrázaval Roseel.

Al resolver la solicitud, el juez Escobar Martínez indicó que “Al no estar domiciliada en la provincia de Antofagasta, no cabe más que acoger la incidencia planteada por la parte querellante, los diputados Cristián Araya y Juan Irarrázaval, excluyendo al querellante partido político Revolución Democrática”.

De igual forma, el tribunal revocó la resolución que había declarado admisible la querella presentada por la tienda política excluida, el 27 de junio recién pasado.

“No cumpliendo los requisitos que previene el artículo 111, inciso segundo del Código Procesal Penal, al no tener domicilio en la provincia de Antofagasta, se declara inadmisible la querella presentada. Exclúyase a la querellante y a sus apoderados del sistema de tramitación”, ordenó.

La abogada de RD, Libertad Triviño, aseguró que Revolución Democrática va “a ejercer todas las acciones legales que nos competen. Este aspecto formal va a ser subsanado para que como partido podamos volver a participar e instar por las responsabilidades individuales”.

Asimismo, afirmó que “el tribunal rechazó todos los argumentos vertidos por los querellantes Irrarazabal y Araya“.

Libertad Triviño agregó que la justicia no consideró los siguientes argumentos: “Se descartó en esta etapa de la investigación que existan antecedentes que den cuenta de la participación del delito, el fiscal señaló que no tiene antecedentes y los querellantes se basan en suposiciones, más que nada en la prensa; Revolución Democrática se encuentra legitimado como partido político para querellarse y tiene facultades para eso; RD no puede tener responsabilidad en los hechos. Así se despeja cualquier duda de fondo respecto de la participación del partido”.