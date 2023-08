“Lo invito a presentar pruebas o disculparse”: Abogado representante de vecinos del sector norte desmiente y desafía al alcalde de Antofagasta

Luego de nuevas declaraciones polémicas del alcalde Velásquez, quien afirmó que "me quieren sacar porque no los dejo robar", el abogado representante de vecinos del sector del ex vertedero La Chimba respondió firmemente señalando que los afectados solo buscan una solución al problema ambiental que sufren a diario y no beneficios económicos, por lo que desmiente las acusaciones del alcalde y lo desafió a que aclare sus dichos o pida disculpas.