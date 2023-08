Inician sumario sanitario a carnicerías de la Vega Central de Antofagasta

Con dos sumarios sanitarios finalizó una amplia fiscalización desarrollada durante esta mañana por funcionarios de la Seremi de Salud a las carnicerías instaladas en la Feria Vega Central de Antofagasta.

De acuerdo a lo informado por la seremi de Salud, Jessica Bravo, “esta fiscalización se enmarca dentro del programa de Fiestas Patrias y consideró tanto a carnicerías como a locales de venta de pollos, para verificar las condiciones sanitarias de los establecimientos y el manejo de estas carnes como una forma de prevenir eventuales daños a la salud de la personas”, explicó.

La autoridad detalló que –entre otras cosas- los fiscalizadores de la Unidad de Alimentos y Saneamiento Básico de la Seremi, controlan “básicamente el respeto a la cadena de frío de los alimentos, la trazabilidad de los productos y sus características organolépticas, para velar por una venta segura a nuestra población”, dijo Bravo.

INCUMPLIMIENTOS

En detalle, durante la jornada se efectuaron seis fiscalizaciones en la Vega Central, de las cuales solo dos terminaron con sumario sanitario.

El primer sumario fue cursado a la carnicería El Torito. Entre otras irregularidades, los fiscalizadores constataron que las paredes del local presentaban salpicaduras de residuos orgánicos y adherencias, el jabón para el lavado de manos era mezclado -lo que no garantiza su efectividad- y que la puerta de acceso a la cámara de frío presentaba óxido, al igual que las rejillas de los evaporadores.

Además, desde la cámara hacia el sector de venta había acumulación de líquidos de carnes y la misma condición de descomposición en la máquina cortadora de huesos y moledora de carnes, con residuos que no habían sido retirados.

CÁMARA DE FRÍO

El segundo local al cual se le inició sumario sanitario es la Carnicería Doña Viviana. Allí se constató que la cámara de refrigeración presenta problemas de deshielo.

“Eso provoca que gotee mucha agua sobre cajas de productos, pudiendo ocasionar una contaminación a los productos almacenados”, explicó Bravo.

De la misma forma, se comprobó que en el segundo piso del local se realizaba corte de huesos y molienda de carne en área no habilitada. El sector no cuenta con pisos lavables, no hay sector de lavado de manos y además es utilizada como bodega.