En el marco de la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado: Anuncian programación de actividades en la región de Antofagasta

Una variada y amplia programación para conmemorar los 50 años del Golpe de Estado compartieron representantes de diversas agrupaciones de Memoria y Derechos Humanos y autoridades regionales encabezadas por la Delegada Presidencial Regional, Karen Behrens y seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Claudio Lagos Gutiérrez, quienes se reunieron en la explanada de plaza Sotomayor de la ciudad de Antofagasta para entregar detalles de las actividades que se realizarán en el marco de esta importante fecha.

En la oportunidad, representantes de las agrupaciones de Memoria y Derechos Humanos coincidieron en la importancia de relevar la fecha de conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado y continuar realizando acciones en búsqueda de justicia y verdad, tal como lo manifestó, Mónica Díaz, presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta.

“La sensación es siempre de mucha emotividad, pero bien claras en que es un momento en el contexto que se está dando de mucho negacionismo, por eso los familiares tenemos la certeza de que aquí nada ni nadie está obligado. Aquí nosotros vamos a seguir buscando verdad y justicia porque creo que es un deber moral, creo que hemos trabajado incansablemente esta agrupación en conjunto con sitio de Memoria Providencia y creo que eso se ha estado dando en todas las actividades que hemos hecho a lo largo de este año y las que se van a realizar en septiembre y octubre por el paso de la Caravana”.

En tanto, el vicepresidente de la agrupación por la Memoria Histórica Providencia, Héctor Maturana, expresó que “nosotros el pasado 29 de agosto ya comenzamos la conmemoración de los 50 años del Golpe y a partir de hoy estamos emitiendo un manifiesto político de la segunda región, siendo el primer documento que una organización de Derechos Humanos entrega a la comunidad después de 50 años del Golpe, manifiesto que tiene que ver con lo que sucedió en el pasado y también con los hechos que están ligados al presente. Hay un diálogo político que se refleja en este documento, en cada una de las reflexiones que estamos haciendo como agrupación”.

Respecto de las actividades que se desarrollarán, la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Antofagasta junto a la agrupación Sitio de Memoria Providencia efectuarán de manera conjunta numerosas iniciativas, siendo la más próxima la que se realizará este jueves 7 de septiembre, a las 17:30 horas, con la exhibición de la obra “La Amante Fascista” en auditorio de Biblioteca Regional de Antofagasta, actividad que también será posible gracias al Instituto Nacional de Derechos Humanos y Fundación Teatro a Mil.

A lo anterior, se suma la Intervención de Memoria que se realizará el sábado 9 de septiembre, desde las 10:30 horas, que contempla un acto de homenaje al matrimonio Polanco-Sotello, en la iglesia Presbiteriana, para continuar con un recorrido al Estadio Sokol y a un regimiento.

La tesorera de la agrupación de Familiares y Amigos de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos, Afaeda, Fabiola Mutarello, destacó la programación que desarrollarán. “Nosotros también tenemos actividades para conmemorar estos 50 años del Golpe Militar, la más significativa para nosotros será el 11 de septiembre, fecha en la que vamos a instalar las fotografías de nuestros familiares caídos en dictadura en memorial de Sargento Aldea con Iquique, para después trasladarnos al monolito que está en la calle Salvador Allende, que es un monolito significativo a Salvador Allende. Pensamos que es importante estar allí para conmemorar los 50 años del Golpe Militar y vamos a tener música, canto, baile y escuchar el último discurso de Salvador Allende, hacer velatón y por supuesto, dar un minuto de silencio por todos nuestros caídos”.

Conmemoración y Plan Nacional de Búsqueda

Durante el anuncio de actividades, la delegada presidencial, Karen Behrens, valoró esta fecha que conmemora el quiebre democrático ocurrido hace 50 años porque “tenemos que mirar hacia atrás para poder entender nuestro presente y poder construir un futuro con más derecho y con respeto a los derechos humanos. Los derechos humanos no es algo que pase de moda, muchas veces uno escucha en la sociedad hasta cuándo vamos a recordar el 11 de septiembre… hasta siempre, porque es una serie de hechos muy dolorosos que tuvieron que ver con el quiebre de nuestra democracia, y el valor de la democracia implica respetarnos los unos a los otros, y debemos ponernos de acuerdo con respeto. También al respeto al dolor de todas las agrupaciones, personas que fueron asesinadas en el régimen militar, personas desaparecidas, personas exiliadas, personas exoneradas no tenemos que olvidarnos porque un país que rompe con el pasado no puede proyectarse en el futuro. El presidente Boric ha sido categórico en el Plan Nacional de Búsqueda, que busca justamente verdad y reparación”.

Respecto al Plan de Búsqueda destacó el trabajo que se ha realizado junto a las agrupaciones en las regiones y a nivel nacional. “Hay mucha esperanza con los resultados de este plan de búsqueda, el cual ya se lanzó a nivel nacional el 30 de agosto. Este es un ejercicio que más que separarnos como país, nos une en cuanto a una causa común, no es solamente mirar hacia el pasado sino también proyectarnos hacia el futuro con un mejor país, con el respeto de todas y todos”.

En cuanto a las actividades, la Delegación Presidencial Antofagasta, abrirá las puertas del edificio de la Ex Intendencia Regional, edificio que alberga a la Delegación Presidencial y al Gobierno Regional, “recordemos que fue el primer centro de detención y tortura en nuestra comuna. Me he reunido con algunas agrupaciones y nunca han tenido la posibilidad de recorrer el edificio, esto nunca sea hecho ni siquiera en el Día del Patrimonio, será un recorrido por un edificio que es muy significativo, y que ojalá se establezca como sitio de memoria en el futuro”.

Las mencionadas visitas se efectuarán desde la segunda quincena de septiembre, durante cuatro semanas, en día y horario que será confirmado próximamente por la Delegación Presidencial Regional.

Acto cultural conmemorativo

Como parte de las actividades de conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, destaca el acto conmemorativo cultural “Once Voces por el Nunca Más” que fue anunciado por el seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Claudio Lagos, quien además destacó el trabajo permanente que la Seremi mantiene con las agrupaciones de Memoria y Derechos Humanos.

“Estamos siempre en coordinación con las agrupaciones de Memoria y Derechos Humanos con quienes llevamos como Seremia un largo trabajo, más de 5 a 6 años que viene trabajando esta mesa y de alguna manera potenciar el trabajo que se hace desde cada una de las agrupaciones, acompañar, apoyar y en torno a poder generar esta actividad del sábado 9 de septiembre, a partir de las 5 de la tarde, aquí en la plaza del Mercado, como popularmente se conoce y donde estaremos con una actividad artístico cultural con las Once Voces por el Nunca Más”, aseguró el Seremi.

“Creo es importantísimo marcar este hito porque podemos tener diferencias políticas e ideológicas, sin embargo, no podemos tener diferencias humanas y las violaciones a los derechos humanos es algo que nunca más puede volver a ocurrir en este país y en ningún otro más, por eso debe haber un compromiso único de todos y todas, porque esto no es un patrimonio sólo de la izquierda, sino un patrimonio de todos y todas de quienes luchan por la libertad, los derechos humanos y porque las personas deban tener una vida digna y mejor. Por eso la idea es poder encontrarnos este día sábado 9 de septiembre, donde habrá una muy buena cantidad de artistas que se están comprometiendo con esto y que finalmente vamos a tener esta mirada de futuro, porque la democracia sólo puede subsistir con memoria y futuro, por eso son las palabras base que se han implantado desde el gobierno del presidente Gabriel Boric”, agregó la autoridad regional de las Culturas.

“Once Voces por el Nunca Más” se realizará bajo la dirección orquestal de Dálibor Yutronic y contará con la participación de los artistas Brenda Luna, Gianina Mutarello, Luis Cortés de Indios de todas las Tribus, Mario Vernal de Punahue, Paulina Véliz, Francisca Muscaria, Alejandro Guardia de Ankaly, Mauricio Lagunas de Hombres que Lloran, y Coro del Liceo Experimental Artístico, LEA, dirigido por la docente Esther Rodríguez. A las presentaciones musicales se suma la destacada y reconocida maestra Nelly Lemus, quien realizará una declamación poética.

Cabe destacar que ésta y toda la programación de las actividades de conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, tanto a nivel nacional como regional, se encuentran en la plataforma oficial de conmemoración www.50.cl .