Familia de Amelia García acusa negligencia por parte de Fiscalía y PDI en investigación de presunto femicidio en Antofagasta

El pasado 11 de abril del 2021, Amelia García de 33 años falleció por un paro cardiorespiratorio luego de que le desconectaran su aparato de suministro de oxígeno, pues era una persona que dependía de este elemento vital. Según lo informado por Katherine Delgado, hermana de Amelia y las pruebas que ella presentó ante Fiscalía, dispuso una querella para imputar a la ex pareja de su hermana, como el principal causante de su muerte.

Sin embargo, Delgado sentenció que este caso no está siendo tratado con perspectiva de género, “lo que deja nuevamente a un femicidio calificado como no femicidio”. Es por esto que en mayo del 2021, Katherine junto a la abogada, Rocío Vásquez, presentaron una querella ante el Juzgado de Garantía para solicitar que se investigue los hechos calificados como el delito de femicidio, ya que las pruebas que presentan pueden acreditar la participación de la ex pareja de Amelia.

Asimismo, Katherine acusó poco involucramiento por parte de las autoridades competentes a cargo del caso, señalando así que han mostrado pruebas viables para argumentar la querella interpuesta, pero “no hay interés”. “Tenemos las conclusiones del Servicio Médico Legal que dice que la privación deliberada de oxígeno podía ser una condición de muerte, no así como lo indicó el certificado de defunción de que fue a causa de una hipertensión pulmonar”, comentó.

A su vez, argumentó que disponen de otras pruebas como el informe psicológico del único testigo del hecho, que corresponde a uno de los hijos de la pareja, quien es menor de edad. “Lo que él relató tiene concordancia. También están las conclusiones que sacó la pericia, pero la PDI las dejó de lado”, mencionó.

Pues a raíz de la querella presentada, la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciónes es el organismo encargado de esclarecer los hechos con el fin de judicializar el caso a través de una formalización.

El caso de Amelia García

La noche del 11 de abril del 2021, después de una pelea entre Amelia, quien sufrió maltrato físico y amenazas de muerte por parte de su ex pareja, su aparato que le entregaba oxígeno fue desconectado por parte del imputado, quien posteriormente volvió a conectarlo pero no de la manera correcta.

La hermana de la víctima aseguró que el presunto culpable negó por completo el auxilio que otros familiares de él, que se encontraban en el lugar, querían otorgarle a Amelia. Todo esto mientras ella rogaba por mantenerse con vida a falta de este elemento vital.

Por consiguiente y luego de un intenso forcejeo entre los familiares y el imputado para socorrer a García, que terminó con la rotura de una pieza importante del aparato que le suministraba oxígeno, Amelia fue llevada al Hospital Regional de Antofagasta, donde dos paros cardiorrespiratorios terminaron por quitarle su vida.

Amelia era una querida madre de dos hijos, hermana, hija y amiga, quienes en la actualidad buscan desesperadamente saber la verdad y catalogar este lamentable caso como un femicidio.