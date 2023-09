Autoridades de Antofagasta reflexionan sobre la conmemoración de los 50 años del golpe de estado

A 50 años desde que la dictadura militar irrumpió en la democracia chilena, personajes políticos de distintas índoles, incluyendo presidentes de otros países, han elegido emitir comentarios y manifiestos frente a la conmemoración del presente 11 de septiembre. En este marco, diversas autoridades locales no se quedaron atrás, compartiendo así sus reflexiones que fluctúan entre las consignas de respeto, unidad, memoria y convivencia democrática.

Fabian Ossandón, CORE de Antofagasta

“A 50 años del quiebre de la democracia, creo que la unidad, el diálogo y los acuerdos son el único camino para construir un Chile grande, justo y mejor. Un Chile para todos.

Que nunca más los asesinatos, la tortura, las desapariciones y el dolor afecten a las familias chilenas. Que nunca más las sombras del fanatismo político o cualquiera que aparezca, oscurezca nuestro país”.

Paula Orellana, CORE de Antofagasta

“Debemos trabajar en la construcción de un país que ponga los DDHH en el centro: donde hacer justicia, conocer la verdad y reparar a las víctimas sea prioridad no sólo para este Gobierno, sino como una política de Estado. La historia es una y no podemos negar que hubieron miles de personas asesinadas y torturadas a manos del Estado en dictadura, un periodo oscuro que generó una herida profunda, llena de sangre y dolor. Esto no debe repetirse nunca más“.

Marcelino Carvajal, alcalde de Mejillones

“La democracia no puede ser nuevamente fracturada. Si no hay voluntad de ambos lados, podemos celebrar 60, 70 u 80 años y no serviría de nada si no cambiamos de actitud. Por supuesto, sin olvidar lo que sucedió y que ya es parte de nuestra historia y memoria. La democracia es lo mejor que tenemos, nos reúne y nos impulsa a mejorar, y para que haya reconciliación debe haber un cambio, debe existir empatía y dejar a un lado cosas que nos dividen”.

Sebastian Videla, diputado de Antofagasta

“Hay que mantener todo el respeto y toda la honra a quienes perdieron a sus familiares. Se han hecho una serie de conmemoraciones que invitan justamente a eso, a poder tener una visión clara de que no podemos retroceder, tenemos que avanzar en una democracia y el poder fortalecer mecanismos que permitan avanzar en esa línea. El llamado es a estar unidos y no querer sacar alguna ventaja política perjudicando a nuestros ciudadanos o ciudadanas”.

Yovana Ahumada, diputada de Antofagasta

“Si bien es diferente porque se cumplen 50 años, yo creo que acá todos los 11 de septiembre se conmemora lo que ocurrió y principalmente es para no volver a repetir hechos como ese. No podemos quedarnos en el pasado reviviendo para generar división, debemos seguir mirando hacia el futuro y construyendo porque es la única manera de avanzar. Aquí no se trata de desconocer, se trata de no olvidar para poder avanzar y construir un Chile mejor”.

José Miguel Castro, diputado de Antofagasta

“Esperamos que el clima de división que ha imperado hasta hoy de paso al diálogo y la unidad. Necesitamos un Presidente de la República que haga honor a su título y no se esmere en dividir para gobernar. Que ayer participara de la romería con el resultado violento que terminaron en desmanes, no sólo pone en riesgo la estabilidad, además nos indica que representa a sólo un grupo de chilenos; sólo una cara de la historia y eso no debe ser así”.

Jaime Araya, diputado de Antofagasta

“Es sorprendente que conociendo las atrocidades que se cometieron a partir del golpe, existan personas que justifiquen tanto crimen y brutalidad. Sin duda la tarea pendiente que tenemos es trabajar incansablemente por instalar como un eje central de la convivencia democrática, el respeto irrestricto a los DDHH y establecer el diálogo, como la única forma de resolver los conflictos y las crisis. Es indispensable que Chile avance sustancialmente en cuidar y proteger nuestra democracia”.

Dagoberto Tillería, CORE de Antofagasta

“Se debe tener respeto de ambas partes, por lo que se vivió en esos años, donde falló la democracia. Existieron responsabilidades de distintos sectores y debemos buscar mínimos consensos, ante hechos que nos dividen como país, para que permitan llevar una convivencia con visión de futuro. Lamentablemente este Gobierno desaprovechó esta fecha para buscar un momento de empatía y reflexión para generar unidad”.

Pedro Araya, Senador de Antofagasta

Nuestro compromiso está con la democracia, la justicia y el respeto irrestricto de los Derechos Humanos #50añosGolpe #NuncaMas #DemocraciaSiempre pic.twitter.com/nn3wpDT2xW — Pedro Araya Guerrero (@ArayaPedro) September 11, 2023

Esteban Velásquez, Senador de Antofagasta

“Porque un golpe de Estado es injustificable, sólo trae dolor y muerte. Porque la Memoria debe permitir colocar en el centro el valor de la persona y erradicar el odio”.