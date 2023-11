Tras sufrir accidente laboral: Trabajador de Antofagasta podrá reconvertirse como técnico en contabilidad

Luis Ferrada Godoy sufrió un accidente laboral el año 2021 tras sufrir una caída que le ocasionó una luxo fractura de tobillo cuando se desempeñaba como vigilante privado, luego de un largo proceso de recuperación y rehabilitación tras este episodio decidió replantearse la necesidad de retomar estudios y poder realizar otra actividad donde destaque potencial propio.

Es así que gracias al beneficio de reeducación profesional del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) podrá reconvertirse laboralmente como técnico en contabilidad, iniciando un nuevo camino tras 10 años de experiencia en el rubro de seguridad.

La seremi del Trabajo y Previsión Social, Camila Cortés Ruiz, y la directora regional del ISL, Marcela Osorio Valenzuela, se reunieron junto a él y sus hijas para entregar de forma personal el certificado que acredita este beneficio y que por primera vez lo recibe un trabajador de la región.

En este sentido, la autoridad laboral destacó este hito que fue posible gracias a los beneficios que de forma gratuita permite la Ley 16.744 que establece el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales.

“Estamos muy contentos de ver como se materializan los beneficios que establece la ley de seguro contra accidentes laborales, los cuales están disponible para todas y todos los trabajadores que hayan tenido un accidente en su lugar de trabajo y que no puedan realizar la misma función que cumplían hasta antes de este hecho. Por ello, se les otorga esta oportunidad de estudiar en carreras técnicas y también profesionales que les permite reconvertirse y volver a insertarse al mundo del trabajo. En el caso de don Luis, esta carrera tan demandada le abrirá muchas oportunidades laborales, así es que estamos muy contentos por el fruto alcanzado, el cual fue posible al trabajo realizado por nuestro Instituto de Seguridad Laboral”, manifestó la seremi del Trabajo, Camila Cortés.

Para acceder a este beneficio Luis Ferrada debió postular y pasar por una etapa de evaluación social, que finalmente le otorgó la reeducación profesional, que le permitirá en marzo de 2024 iniciar sus estudios en modalidad e-learning en el área de contabilidad.

“En febrero del próximo año cumplo 65 años y quiero seguir trabajando y estudiando hasta lo que más pueda. Cuando supe que todo resultó bien feliz les comunique a mis hijas lo que estaba pasando, estudiar es lo que más quiero en este momento. El 2006 estudié contabilidad, pero no saqué el título porque no hice la práctica por problemas económicos y en ese tiempo mis hijas estaban muy pequeñas y tenía que dejar el trabajo para hacer la práctica, entonces en esa época no se podía y por eso perdí el título”, recuerda Luis Ferrada quien se mostró emocionado junto a su familia por esta oportunidad que le abrirá nuevas posibilidades en el ámbito laboral.

La directora regional del ISL, sostuvo que para nosotros es muy relevante este hito de reconocimiento ya que “al beneficiario le permitirá acceder a otro trabajo y así poder generar nuevos ingresos económicos y desarrollar destrezas y habilidades en otro rubro. Hacemos un llamado a todos los trabajadores que cotizan y a los honorarios que accedan a la información y a los beneficios de la Ley 16.744”.

Requisitos

Los requisitos para solicitar este beneficio es haber quedado con secuelas causadas por la enfermedad o accidente laboral, una vez concluido con el proceso de curación y rehabilitación, las cuales le imposibiliten seguir realizando el trabajo u oficio que desempeñaba antes del accidente o enfermedad.

Los trabajadores podrán solicitar el beneficio al organismo administrador del seguro al que su empresa esté afiliada, dicha solicitud será tramitada según la normativa vigente.

Esta reeducación profesional incluye el pago por gastos de matrícula, mensualidades o arancel, y los artículos de estudio (entre estos últimos no se contemplan elementos tecnológicos como computadores).

Para efectuar la solicitud de este beneficio el o la trabajadora debe acercarse a las oficinas del Instituto de Seguridad Laboral a lo largo del país, para mayor información también pueden visitar el sitio web www.isl.gob.cl