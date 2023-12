Cuestionan inoperancia del alcalde de Antofagasta durante la crisis por masivo corte de agua: Gobernador pide informe y recurrirá a Contraloría

Inmediatamente producido el corte de agua, el alcalde era responsable de liderar el Comité de Gestión del Riesgo de Desastres Comunal (COGRID) y convocar a las demás autoridades regionales para determinar las medidas para enfrentar la crisis, pero esto no sucedió. Ante la inacción, fue relevado por la Delegación Presidencial. Mientras tanto, el alcalde aparecía en matinales de televisión con declaraciones alarmantes, que incluso tuvieron que ser desmentidas por la DPR, Carabineros y PDI. "La ciudad no puede estar a riesgo de personajes que no están en terreno, que están en redes y no ayudan a la solución", indicó el Gobernador Regional Ricardo Díaz, quien anunció una investigación.