Abogado de Karen Rojo en Antofagasta desmiente pelea de la ex alcaldesa en cárcel de Países Bajos

El abogado Fidel Castro Allendes, defensor de Karen Rojo, desmintió categóricamente los rumores sobre una pelea en la cárcel de Países Bajos. Asegura que mantuvo una conversación con la ex edil y el día de ayer la pareja de Rojo, quien se encuentra en Países Bajos, visitó personalmente a la ex alcaldesa de Antofagasta, confirmando que el supuesto incidente en el penal "era total y absolutamente falso" y la ex edil se encontraba de buen ánimo.