Denuncian problemas para renovar licencia de conducir en Antofagasta

Amig@, si va a renovar licencia "profesional", NO VAYA a la @AntofagastaMuni , se agendará vía web el 31 enero a las 16hrs para febrero.

Esa info no está en la web, no se pegue el pique ni madruge.

Esta la zorra con las licencias. #Antofagasta @desiertofm pic.twitter.com/9vQKDzd8Bk