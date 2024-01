Festival de Antofagasta se suspende por falta de planificación y desvío de $600 millones bajo administración de Jonathan Velásquez

En medio de una tensa sesión de concejo municipal, luego de las últimas revelaciones de desvíos de dinero en la última versión del Festival de Antofagasta, el alcalde Jonathan Velásquez rompió el silencio por las eventuales faltas a la probidad detectadas en un informe de la Dirección de Control por $600 millones de pesos y admitió que la próxima versión deberá suspenderse.

Consultado por los concejales en relación a los pagos irregulares autorizados por el alcalde a la empresa Comercializadora F&M Limitada sin documentos de respaldo ni garantías y la eliminación de una multa de $518.000.000 a la empresa a cambio de que hiciera eventos -los que aún no se realizan- el alcalde indicó que en su opinión, no habrían irregularidades.

“Erik (Portilla) es el secretario, quien está a cargo, quien dirige la corporación cultural. Vieron todos los tramites y pagos, se comprometieron a hacer cuatro eventos gratuitos y esa es una decisión que tomó el directorio en conjunto, no veo que haya algún vicio o algo que sea a lo amigo“, indicó Velásquez.

A renglón seguido, el concejal Luis Aguilera le recordó al alcalde que él es el Presidente de la Corporación Cultural y superior directo del secretario. Además es Representante Legal de la corporación y por lo tanto responsable directo de las decisiones tomadas en relación a los recursos.

Velásquez insistío: “Yo nunca me arreglé ni me arreglaré con nadie a lo amigo. Son contados los amigos que tengo…Yo nunca apunté con el dedo a la ex alcaldesa uno no sabe las vueltas de la vida. No hay nada que ocultar ni nada que temer“.

En tanto, el Secretario Ejecutivo de la Corporación Cultural, Erik Portilla, reconoció que en los años que lleva trabajando, nunca antes se pretendía aprobar recursos para un festival faltando menos de un mes para el aniversario de Antofagasta, y que normalmente este evento se planificaba en agosto.

Respecto a la transferencia por $102.589.000 autorizada por el alcalde cuyo comprobante no contaba con rut ni nombre de destinatario según el informe de la dirección de control, el Secretario Ejecutivo indicó que los recursos fueron destinados a la productora y además cuestionó que los medios de comunicación informaran sobre este hecho.

No obstante el informe citado por este diario es claro e indica textualmente: “Se adjunta comprobante del Banco BCI de operación Nº404847764400 del 14 de julio que señala un monto de $102.589.000, pero no indica el nombre y RUT del beneficiario, este comprobante solo da cuenta que la operación está validado, no así que efectivamente se hayan transferido los fondos a la Productora F&M Ltda. por el “Saldo Festival de Antofagasta 2023“.

Frente a las irregularidades detectadas y la imposibilidad de cumplir los plazos legales para licitar, los concejales rechazaron la transferencia de otros $700 millones a la Corporación Cultural e hicieron un llamado al alcalde a realizar prontamente una licitación pública cumpliendo la ley, para poder realizar actividades.

El alcalde Jonathan Velásquez asumió que al no contar con los votos, optaría por realizar actividades para el aniversario de Antofagasta, aunque el evento tendría que realizarse en una fecha posterior, eventualmente a fines del mes de febrero.

Para ello su administración debería generar una propuesta acorde con la legislación para que los recursos sean sometidos a aprobación del concejo municipal.