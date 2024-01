“No se ha cerrado nada”: Abogado de profesora pone en duda acuerdo extrajudicial que podría salvar al alcalde de Antofagasta de ser suspendido

Un nuevo capítulo se escribe en el marco del complejo escenario judicial que enfrenta el alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, quien fue condenado a 540 días de prisión (pena que podría cumplir en libertad), multa y suspensión de cargos y oficios públicos, por injurias graves contra una profesora de la comuna, a quien tildó de “persona miserable” y “basura”, entre otros epítetos.

Este miércoles, se conoció que la defensa del edil, conformada por el abogado Sergio Hernández, apeló formalmente a la condena aludiendo una supuesta mala aplicación del derecho por parte de la jueza Sissi Bertoglio. Asimismo, en paralelo, la defensa del alcalde y la parte querellante, solicitaron de manera conjunta la realización de una audiencia en los términos del artículo 428 del código penal, ya que según el documento, existiría un acuerdo entre las partes.

“Ya existe entre las partes la respectiva transacción extrajudicial que soluciona el conflicto suscitado entre las partes”, indica textualmente el documento sobre este acuerdo. Una transacción extrajudicial que podría considerar compensaciones económicas y nombramientos en cargos directivos.

No obstante, el abogado de la profesora, Ramon Miranda, indicó que a la fecha no tiene conocimiento de que se haya arribado a algún acuerdo entre la profesora Iris Nuñez y el alcalde Velásquez, que permitiera sobreseer al edil de la condena en su contra.

“Se le pidió a Iris generar la instancia de pedirle disculpas en audiencia, por eso se pidió la audiencia, pero hasta el momento no se ha cerrado nada. De hecho, ayer presentaron el recurso de nulidad“, indicó.

Asimismo, el abogado de la docente admitió que han existido ofrecimientos económicos por parte del alcalde condenado por la justicia.

“Han habido ofrecimientos pero (el alcalde Velásquez) siempre dijo que no. Después de la sentencia si ofreció compensación, entiendo que primero 6 millones, luego 8 millones. Pero cargos no. Aún cuando los ofreciera no se puede, porque al ser una causa particular, si el alcalde autorizara cambios de cargos ello podría ser objeto de requerimientos ante la Contraloría. Aunque quisieran, no se puede“, afirmó el abogado.

La audiencia, fijada para el próximo 6 de febrero a las 10 de la mañana en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, será clave para develar si efectivamente hubo o no algún acuerdo entre las partes y determinar el futuro judicial de Velásquez, al menos en este caso, ya que además enfrenta otras causas judiciales.

En la mencionada audiencia el alcalde, en su calidad de imputado condenado por la justicia, deberá ofrecer disculpas que resulten plenamente satisfactorias para la docente afectada, quien podrá manifestar si decide perdonar al edil y manifiesta en la audiencia las condiciones del perdón, poniendo fin a la causa, o bien estima no aceptar las disculpas y ofertas del alcalde, caso en el cual la causa sigue su curso ante la justicia.

“Mientras eso no ocurra la causa sigue vigente y hasta donde yo sé, la Señora Iris no perdonaría“, señaló el abogado Ramón Miranda.

De esta forma, los próximos días se podría establecer si finalmente Jonathan Velásquez logra zafar de la condena de la justicia en su contra convenciendo a la profesora afectada de perdonarlo, o bien la docente decide mantener firme la defensa de su integridad rechazando ofertas y la causa sigue avanzando ante la justicia.