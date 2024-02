Polémica instalada en Antofagasta: Alcalde anuncia improvisado festival mientras vecinos exigen que donaciones de empresas se usen para resolver problemas urgentes

El Alcalde Jonathan Velásquez (IND. ex Evopoli) confirmó que, a pesar de los contratiempos del pasado, el festival para celebrar el aniversario de Antofagasta en 2024 se llevaría a cabo.

Tras la cancelación del evento anterior por una gestión tardía y un informe que reveló el desvío irregular de fondos de $600 millones, lo que obligó al concejo municipal a rechazar los recursos, el alcalde Velásquez decidió solicitar donaciones de empresas privadas para financiar el festival. Sin embargo, concejales y juristas advierten que estas donaciones deben ajustarse estrictamente a la legalidad para evitar nuevas irregularidades financieras.

La preocupación de Velásquez puede explicarse en que se trata de la primera administración en varios años que no fue capaz de gestionar la realización de este evento sin contratiempos y así sumar un nuevo fracaso como símbolo de su periodo edilicio. Por ello, el alcalde publicó un video en redes sociales anunciando que si habría festival. Aunque no sería un festival propiamente tal con varias jornadas, sino que un evento de un solo día esperando el 14 de febrero, aniversario de la ciudad, recurriendo a donaciones de empresas privadas.

No obstante, la propuesta ha dividido opiniones entre los vecinos, como queda de manifiesto en las propias redes sociales del alcalde. Mientras partidarios de Velásquez apoyan la realización del festival, al punto que incluso una partidaria afirma que “es mejor disfrutar que preocuparse de la ciudad”, vecinos cuestionan la decisión del edil, instándolo a que estos recursos se utilicen de forma transparente y con rendición de cuentas para resolver problemas más urgentes que enfrenta la ciudad.

Comentarios de los usuarios reflejan el descontento generalizado:

“Señor Alcalde NO OLVIDAR LAS FERIAS DE LOS EMPRENDEDORES, NOS TIENE TIRADOS”

“Y seria bonito de la muni el festival de los hoyos… Da pena la ciudad..”

“Pan y circo …. Ahora solo le queda el circo”

““La perla volverá a brillar”, escribió otro usuario, ironizando con el eslogan de campaña del alcalde.

“Ojalá esos recursos conseguidos, sean así de fácil y rápido también para la educación y mejoras en la infraestructura y capacitación en la docencia.”

“Mejor arregle las veredas de calle Huamachuco con Nicolas tirado y Clodomiro Rosas siempre se caen personas de la tercera edad por el mal camino de las veredas”.

“Alcalde me importa más sacar la licencia”, aludiendo a los problemas para obtener licencia de conducir en Antofagasta.

“Eso era antes, ahora no hay nada para este aniversario de Antofagasta que pena por los Antofagastinos”

“Si no tiene una buena parrilla, mejor no haga nada, si va a traer puro reggaeton mejor ocupe el dinero en arreglar las calles, tanto del centro como de las poblaciones”.

La crítica se intensificó recordando el fiasco del festival anterior, donde la falta de baños adecuados fue un tema de escándalo nacional. La respuesta del alcalde en aquel entonces, sugiriendo que era de mala educación pedir el baño, solo añadió leña al fuego, poniendo en duda su capacidad para gestionar eventos de esta magnitud.

Reacciones irónicas no se hicieron esperar:

“Creo que ese festival va a ser “PRECIOSO”. (No olvide llevar su pelela)”

“No se olviden de ir al baño primero antes de ir al show”

“Jajajaa plan 9 lo va a ver desde el nudo uribe jajajaaa”

El edil respondió algunas de estas críticas, en concreto a una persona que publicó la parrilla del Festival de Alto Hospicio, cuyo municipio posee menos presupuesto que Antofagasta pero fue capaz de organizar con tiempo varias jornadas con destacados artistas, señalando que espera que esta versión sea igual o mejor.

La repuesta de Velásquez fue desafiante: “Que susto que no le guste 👻 Si no va usted no será lo mismo.” escribió Velásquez.

Una actitud ha generado aún más críticas hacia su gestión, poniendo en evidencia una creciente polarización en la comunidad sobre las prioridades y el liderazgo en Antofagasta.

La polémica ya está instalada: ¿Festival improvisado o soluciones a los problemas urgentes? Los vecinos de Antofagasta tienen la palabra.