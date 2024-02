“El poder adquisitivo puede más”: Primeras reacciones tras el acuerdo que salvó al alcalde de Antofagasta de ser suspendido del cargo

El Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta se refirió en relación al acuerdo alcanzado entre docente Iris Núñez Beltrán y al Alcalde Jonathan Velázquez Ramírez, que llevó al sobreseimiento de la condena que suspendía al edil del cargo.

Mediante un comunicado, el sindicato, entidad que contrató la representación legal de la docente luego que el alcalde la insultara mediante redes sociales, indicó que respeta la decisión de la señora Iris Núñez, pero expresa su preocupación y desacuerdo con los términos del acuerdo.

“No compartimos el acuerdo, vemos con preocupación el panorama desalentador y de vulneración permanente que tendremos que enfrentar los trabajadores de la educación, debido a la impunidad que finalmente queda del proceso judicial, esta vez no por parte de los jueces, sino por decisiones de los involucrados directos“, indica.

La organización sindical denuncia un aumento en los casos de vulneración de derechos fundamentales, prácticas antisindicales y denostaciones físicas y psicológicas.

Afirman que “practicas antisindical, denostaciones físicas, psicológicas exposiciones de humillación de parte del edil y su equipo de confianza administrativo de jefaturas de CMDS, han aumentado y creemos que seguirán esa línea, al ver que pueden anteponer frente a la dignidad de las personas compensaciones económicas, que si bien en esta causa es de pago directo de señor Velásquez y no arcas municipales, nos resulta risorio que el poder adquisitivo puede más, que tener principios de buen trato y respeto además que de manera reiterada hay una burla a los tribunales de no acatar los fallos y ser presionado para su cumplimiento inclusive no presentándose a audiencias que lo tuvo en su momento en calidad de prófugo“.

El sindicato también expresa su preocupación por la falta de acatamiento de fallos judiciales y la presión para no cumplirlos. Señalan que “no hay intención real de focalizarse en el bien común de la administración de la comuna generando plan de trabajo que permita avanzar a los ciudadanos“.

El sindicato reafirma su compromiso con la transparencia en los cargos, basada en las competencias, y advierte que estarán atentos a posibles acuerdos extrajudiciales que no estén contemplados en tribunales, como nombramientos de cargos o aumentos salariales. Aseguran que no serán cómplices de irregularidades y que denunciarán cualquier violación a la legalidad.

“Seremos los primeros en denunciar a las entidades correspondientes, ya que va en contra de nuestra línea de trabajo y no seremos cómplices de tales posibles y eventuales irregularidades“, indican.

Además, hacen un llamado a fortalecer la organización sindical ante el panorama preocupante de la administración municipal y los futuros traspasos al SLEP (Servicio Local de Educación Pública).