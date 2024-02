Inician obras del depósito transitorio del Museo Regional de Antofagasta en ex Molinera

El Gobierno Regional (GORE) de Antofagasta realizó este jueves 15 de febrero el hito de entrega formal de la Ex Molinera del Norte, al Servicio del Patrimonio (SERPAT) , terrenos que recordemos fueron adquiridos por el GORE, aprobados por el Consejo Regional y que tras la firma del comodato en octubre de 2023, permitía según lo establecido, comenzar a ocupar los 9.975 metros cuadrados disponibles, a partir del mes de enero de 2024.

En una sencilla pero simbólica ceremonia con autoridades pertinentes y el mundo artístico cultural y patrimonial se dio a conocer que este proyecto contempla distintas etapas para la instalación de la infraestructura regional definitiva que requiere Serpat y que consiste en la instalación del Archivo Regional, el Depósito Regional, Oficinas de SERPAT y el Museo Regional, pero también requiere mientras se desarrollan dichos diseños, con urgencia, la instalación de módulos para depósitos transitorios del Museo Regional de Antofagasta, los que ya comenzaron sus obras, dando inicio así a la primera etapa, este mes de febrero.

“Un depósito transitorio tiene ciertas condiciones especiales que los técnicos establecieron que tienen que cumplirse, para poder resguardar las colecciones que hay y su traslado tampoco es que va a ser fácil y sencillo, va a demorar cierto tiempo empezar a habilitarlo, nosotros estimamos que en agosto ya va a estar terminado ese depósito y que en diciembre toda la colección va a estar instalada acá”, señaló el Gobernador de la Región de Antofagasta, Ricardo Díaz Cortés.

La compra de la Molinera por parte del Gobierno Regional se enmarca también dentro de un plan de renovación del sector, impulsado por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, una razón más para proyectar este espacio como un gran polo de desarrollo. “Hay un proceso de activación y por eso es que está toda la comunidad artístico cultural presente hoy día y junto con la casa Abaroa, queremos que se activen y vayan ofreciendo distintos tipos de actividades que permitan el desarrollo de las artes y la cultura” agregó el gobernador.

Estas obras adquieren relevancia, debido a que la actual situación de la infraestructura estándar que requiere la región de Antofagasta en términos patrimoniales no es la óptima. Hoy sólo se cuenta con una de las exigencias; la Biblioteca Regional, proyecto levantado en el año 2013 y que cuenta con las condiciones adecuadas. Sin embargo el Museo Regional y su depósito de colecciones, hoy están instalados en una zona de inundación y no cumplen con estándares adecuadas de superficie, materialidad, seguridad, entre otros. Mientras que las Oficinas de la Dirección Regional del Serpat, que realiza la coordinación de Bibliotecas, Biblioredes, Patrimonio Cultural Inmaterial y alberga las oficinas Técnicas Regionales del Consejo de Monumentos Nacionales, están instalados en un edificio que no presenta condiciones adecuadas para las funciones que les competen, tanto en infraestructura, seguridad y ubicación.

Alan Trampe, Subdirector Nacional de Museos, quien asistió a la ceremonia, señaló que “el depósito transitorio tiene como objetivo poder rescatar y sacar de un lugar de riesgo, las colecciones que están en depósito en el Museo Regional […] entonces va a permitir poner en valor esas colecciones, ordenarlas, documentarlas, pensando en el gran proyecto del nuevo museo regional”, y lograr que el patrimonio que se rescate quede en la región y no vaya a Santiago como ha ocurrido con gran parte del patrimonio de regiones a nivel nacional.

Y ya se viene trabajando en una política señaló Alan Trampe, que tiene que ver con rescatar infraestructura o inmuebles patrimoniales que están en desuso, “tenemos por ejemplo, en Punta Arenas un proyecto de archivo regional y biblioteca regional que está iniciando en la cárcel; en Chillán se usará infraestructura ferroviaria que estaba abandonada en malas condiciones […] en Copiapó también nos costó mucho porque el terreno está muy bien ubicado y tenía un interés inmobiliario y el gobierno regional igual que acá, tomó conciencia y dijo hagamos ahí el museo. Tiene que ver con cómo aportamos a la comunidad” enfatizó.

Hasta ahora se contempla que la unidad Técnica del proyecto sea la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, mientras que la Unidad de Proyectos de Inversión (UPI), en conjunto con Subdirección de Museos y la Subdirección de Archivos elaborarán el Programa arquitectónico definitivo y requerimientos técnicos, mientras que la Unidad Formuladora será la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y el financiamiento de diseño será Sectorial, por parte del Serpat.

VALORACIÓN Y APOYOS AL PROYECTO

Con fecha 25 de agosto de 2022 el CORE aprueba la Adquisición del Edificio Molinera Antofagasta, por un monto de M$ 5.624.261 autorizado por la dirección de presupuesto y que cuenta con toma de razón por parte de contraloría. Fue la consejera Andrea Merino quien destacó la importancia de la iniciativa y una de las que aprobó el proyecto “hoy día ha sido super bonito, primero porque acá están todos los artistas y cultores de Antofagasta, dando un enorme respaldo al hecho de que es poco común que en un gobierno regional se priorice algo que no es tan popular, de hecho nos ha sorprendido que incluso ex autoridades y autoridades actuales han criticado que el gobierno regional invierta en patrimonio y en las culturas. Entonces ha sido lindo, porque nos apoyó todo el mundo cultural y sobre todo los vecinos y vecinas, la directiva de la Junta Vecinos (Barrio Estación) clubes de adultos mayores” comentó Merino.

En la misma línea, Claudio Lagos, Seremi de Las Culturas , las Artes y el Patrimonio comentó que “es muy necesario que la comunidad entienda el proyecto, pero también se haga parte de él. Ahí es donde hay un desafío, que lo tomamos como posta por parte del ministerio y la seremi, de poder colaborar en cómo nos vinculamos, en cómo articulamos proyectos sociales, culturales, comunitarios, con las juntas de vecinos, con los artistas, para poder efectivamente apropiarnos de este sector” señaló.

Fue el concejal de la comuna de Antofagasta Camilo Kong quien agradeció “que se pueda recuperar este sitio y que se articulen los distintos actores para que finalmente este sea un polo de reactivación, no solamente en lo cultural, lo patrimonial y lo artístico, sino que también dinamice otras cosas, como por ejemplo la economía local, yo creo que aquí el espacio que hay y la infraestructura, permite un uso mixto” comentó.

“Yo creo que es un avance pero de los más importantes, de la historia de la cultura de Antofagasta, contar con un espacio de esta envergadura que va a permitir albergar nuestro tesoro patrimonial que tenemos como región” enfatizó Glen Arcos, Director Estación Fotógrafo de Cerros.

Para Raúl Rocco, Director de la Compañía de Teatro de la Universidad de Antofagasta asegura que este espacio es el germen de un sueño y mientras avanza la infraestructura a largo plazo, se piensa en el corto plazo “poder hacer también la habilitación de un galpón que está acá atrás nuestro y pueda también servir para que todas las expresiones de las artes escénicas que hay en Antofagasta en este momento y que carecen de espacio, puedan tener aquí una opción, pero concreta y digna para el oficio” puntualizó.

“Había mucha incertidumbre que aquí se iban a hacer edificios particulares y eso es importante, la nueva forma que va a tomar la molinera y donde ojalá las organizaciones sociales tengan una cabida” señaló Iván Tapia, Presidente de la agrupación Adulto Mayor El Renacer de La Estación.

Del mismo modo, Nelly Gaitán también Integrante de la agrupación Adulto Mayor El Renacer de La Estación, recordaba cuando llegó al barrio en los años 60 cuando era una adolescente y comenzó la construcción de La Molinera por lo que también agradeció la recuperación “y para una misión importantísima como es la cultura, yo felicito a los gestores de esta misión y espero tengan la sabiduría para que puedan darle una utilidad máxima, estoy segura que lo harán” comentó.