Fiscalizan vehículos de Transporte Escolar en la región de Antofagasta previo al ingreso a clases

En la región de Antofagasta existen 326 vehículos de Transporte Escolar que cuentan con registro actualizado, tanto del vehículo como de los conductores y que están regulados por el Ministerio de Transportes.

Calama tiene la mayor cantidad de vehículos registrados alcanzando los 173 servicios y en comuna de Antofagasta hay 113 vehículos autorizados. Durante la fiscalización voluntaria realizada en Antofagasta, se inspeccionaron las condiciones básicas de seguridad que deben cumplir y mantener los transportistas para el periodo escolar.

El Seremi de Transportes y Telecomunicaciones Enrique Viveros Jara señaló que estos sistemas de traslado son seguros ya que se les exige una serie de medidas indicando que “las condiciones de seguridad son importantes, los vehículos tienen una máxima antigüedad de 16 años, el conductor tiene que contar con licencia A3, y también tener una idoneidad para conducir estos vehículos, no pueden estar afectos a condenas que están registradas, porque lo que se busca es proteger a los estudiantes, es un servicio remunerado y lo que queremos con esta actividad es darle tranquilidad para que puedan usar este tipo de servicio de transporte escolar porque está regulado y ordenado y reúne las medidas para que sus hijos puedan ser trasladados de manera segura”.

En tanto, el seremi de Educación Alonso Fernández Allende destacó la importancia que tiene que este tipo de servicio cuente con un registro agregando que llegar al colegio es importante “pero que lo hagan con transporte que estén regularizados y que estén inscritos bajo las nóminas

del Ministerio de Transportes porque asegura que cuenten con seguros, que cumplan con la normativa, que los choferes también estén habilitados y de esta manera no sólo certificamos el transporte sino lo más importante, que es la seguridad de niños, niñas y adolescentes”.

Por su parte el Capitán de la SIAT de Carabineros Karl Berngeher, hizo hincapié en ser respetuosos de las exigencias y que estas fiscalizaciones tienen por objetivo la prevención, señalando que “en primer lugar que los propios transportistas escolares verifiquen que sus vehículos se encuentran en buenas condiciones y en caso de detectar alguna irregularidad la puedan subsanar antes de que empiece el periodo escolar, y de esa manera prestar el servicio como lo señala la normativa. Se les extiende un adhesivo de que fue aprobada la fiscalización, de esa manera se comunica al usuario del servicio que el vehículo reúne las medidas de seguridad que exige la norma”.

Laura Araya, presidenta de la Asociación de Transporte Escolar de Antofagasta valoró la instancia de encuentro y que se valide el servicio regulado, ya que a lo largo del año enfrentan algunas dificultades con sistemas que no están regulados agregando que, “la otra problemática es la gran cantidad de vehículos que no están autorizados para llevar niños, como los colectivos, los uber que llevan 5 ó 6 niños amontonados y llegan a los colegios. Los apoderados no se preocupan de buscar una mejor movilización para sus hijos, como el transporte escolar, que es seguro, porque a nosotros nos hacen muchas exigencias para llevar niños”.

Por eso el llamado del Seremi de Gobierno (s) Diego Rojas Reyes indicó que “para nosotros como Gobierno esto es muy importante y se enmarca en el “Plan Calles Protegidas”, por lo tanto, esta fiscalización viene a robustecer el trabajo que se va a realizar durante todo el año. Hacer un

llamado fuerte a las familias, a los padres, a las madres, a los apoderados a no ocupar el transporte escolar que no esté regularizado, a no contratar servicios piratas, dado que queremos que niños y niñas puedan llegar de buena forma a sus hogares y es por ello que se hace esta fiscalización, porque lo que buscamos es certificar y asegurar que el transporte escolar sea seguro, eficaz y eficiente”.

CIFRAS

Durante el 2023 se realizaron 288 controles a los vehículos del Transporte Escolar cursando 41 infracciones, donde las más recurrentes fueron no estar inscritos en el registro nacional y no contar con la Revisión Técnica al día.

Para el 2024 también se dispondrá de 9 servicios de Transporte Escolar gratuito para zonas rurales y aisladas con una inversión de 453 millones de pesos que beneficiará a 260 estudiantes de la región.

Quienes deseen revisar el registro de un vehículo del Transporte Escolar deben hacerlo en la página web www.conaset.cl o en www.fiscalizacion.cl