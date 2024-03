Tragedia enluta el Día de la Mujer en Antofagasta: Profesora que denunció acoso y amenazas se quitó la vida

Una lamentable tragedia ha marcado la Conmemoración 2024 del Día Internacional de la Mujer en Antofagasta, luego del deceso de una profesora que denunció agresiones y amenazas en un establecimiento de la educación municipal de la comuna.

Se trata de la docente Katherine Yoma, quien se quitó la vida la noche de este jueves, en la víspera de la conmemoración. La información fue confirmada por vecinos y colegas de la docente, trascendiendo además que el cuerpo sin vida de la profesional fue hallado por familiares.

El acoso y amenazas en contra de la profesora fueron dados a conocer por este diario en 2023. En la oportunidad, la profesional que se desempeñaba en la Escuela José Papic denunció que recibió amenazas de muerte por parte de una alumna y agresiones por parte del apoderado de la menor, quien en una oportunidad esperó a la profesora a la salida del establecimiento y la agredió, además de romper su teléfono celular.

A pesar de lo acontecido y de la denuncia que realizó Katherine, que resultó en dos días de reposo médico, la adolescente no fue retirada de la escuela, incluso después de haber sido suspendida por algunos días. “Asistía también cuando iba a retirar a su hermano más pequeño. Aún cuando las amenazas de muerte son una falta gravísima según nuestro manual de convivencia escolar, en lugar de sentir protección, me sentí sola”, recalcó.

La docente fallecida acusaba que la Corporación Municipal de Desarrollo Social y la dirección de la Escuela D-68 no le entregó el apoyo y contención correspondiente.

Este patrón de amenazas se repitió por un par de veces, lo que significó que la profesora necesitara de mayor reposo médico por salud mental, a raíz de la traumática situación que le afectaba. Sin embargo, cuando retomó sus labores educacionales, las amenazas continuaron.

“Me las vas a pagar, por tu culpa mi hija no está en la escuela” fue el amenazante mensaje que recibió por parte del apoderado de la alumna.

“La escuela nunca me ha contactado para saber cómo estoy y la corporación me dice que no se pueden reunir conmigo porque estoy con licencia…En ese colegio se vulneran derechos fundamentales de los docentes. Hay malos tratos por parte de nuestros superiores, de nuestra jefatura”, contaba en Septiembre del año pasado Katherine Yoma a este diario.

En la oportunidad, luego que la información fuera dada a conocer de manera pública, la Corporación Municipal decidió responder a las denuncias. El ente, presidido por el alcalde Jonathan Velásquez, afirmaba entonces que se estaban tomando medidas.

En este sentido, la directora de educación de la corporación, María Luz Gálvez, garantizaba que la CMDS tenía conocimiento del caso, desde los primeros días de junio, cuando el director de la escuela, Marco Jil, envió un informe.

“Se le hace una entrevista al docente denunciante y una primera contención por parte del equipo psicosocial del establecimiento. Si el estudiante es mayor de 14 años denuncia a carabineros, además de derivar al docente a la Mutual de Seguridad. Finalmente, se debe informar a la Dirección de Educación y Departamento Jurídico de la CMDS del hecho y tomar medidas adoptadas”, señaló.

Respecto al por qué no se reunieron con la docente Katherine Yoma, en la CMDS afirmaron que la profesora se comunicó vía correo electrónico con la coordinadora de enseñanza básica solicitando ser atendida, pero que esto no se puede concretar debido a que Yoma se encuentra con reposo entregado por la mutual. “No se le puede atender hasta que la licencia termine“.

Movilizaciones

Frente a la muerte de la profesora, desde el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de Antofagasta indicaron que se requieren de forma urgente protocolos para evitar abuso y acoso sexual en los establecimientos, anunciando un paro en sus funciones hasta que la Corporación Municipal entregue soluciones.

Asimismo realizaron una manifestación en el frontis de la Corporación Municipal.