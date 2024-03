La seguidilla de escándalos de acoso y violencia que acumula la escuela donde trabajaba profesora fallecida en Antofagasta

Conmoción generó en la ciudad de Antofagasta, la muerte en la víspera del Día de la Mujer de la profesora Katherine Yoma Valdivia, quien meses atrás denunció abusos y amenazas en su lugar de trabajo y falta de respaldo de su empleador, la Corporación Municipal de Desarrollo Social (CMDS).

El acoso y amenazas en contra de la profesora fueron dados a conocer por este diario en 2023. En la oportunidad, la profesional que se desempeñaba en la Escuela José Papic denunció que recibió amenazas de muerte por parte de una alumna y agresiones por parte del apoderado de la menor, quien en una oportunidad esperó a la profesora a la salida del establecimiento y la agredió, además de romper su teléfono celular.

Lamentablemente, este hecho no es el único que mantiene en la mira a la escuela José Papic, ya que durante los últimos meses, el establecimiento se ha visto envuelto en varios casos preocupantes.

DENUNCIA AGRESIÓN SEXUAL

A finales de septiembre del 2023, este medio, visibilizó la denuncia de una profesora del mismo establecimiento.

De acuerdo al relato, mientras una educadora de enseñanza básica se encontraba en su sala de clases, otro profesor del colegio habría ingresado al lugar para violentarla sexualmente, realizando insinuaciones indebidas que terminaron en tocaciones sin su consentimiento. Este hecho no habría sido el único que afectó a la funcionaria, pues en ocasiones anteriores ella aseguró haber recibido invitaciones no deseadas a su casa a “pasarla rico” y comentarios inoportunos respecto a su físico.

La docente denunció el caso ante Fiscalía y Carabineros, además de dar conocimiento a la dirección escolar y la CMDS. Si bien desde Fiscalía confirmaron que existe una investigación en proceso, la profesora acusó que no existió un buen proceder por parte del establecimiento educacional y su entidad reguladora. “No me protegieron, no me contuvieron. Me aislaron y me rechazaron. Me dejaron mensajes en visto y correos sin responder. Fue nefasta la actitud. Fui yo quien tuve que dirigirme a las oficinas a preguntar qué estaba pasando por mi caso”, recalcó.

En este contexto, la pedagoga indicó que la corporación no la podía atender porque se encontraba con licencia médica, aunque desde la Mutual de Seguridad le señalaron que eso no era un impedimento y que sí tenían que reunirse con ella. “Se negaron a atenderme, tuve que insistir y sólo por eso me atendieron”, insistió.

Además, desde la CMDS no quisieron aceptar como evidencia de lo sucedido, un audio de voz que la profesora grabó cuando su colega admitió el hecho de violencia después de ser increpado por ella, ya que según le comentaron desde la entidad empleadora el audio fue grabado sin el consentimiento del presunto agresor y la funcionaria podría haber “alterado la voz”. “Fue una protección indirecta hacia él, dudaron de lo que mis palabras afirmaban”, expresó.

Frente al accionar de la escuela, la profesora mencionó que a pesar de pedir discreción con su caso, a través del rumor se dio a conocer a otros funcionarios, generando un ambiente hostil para ella por las miradas y los comentarios que empezó a recibir. “Cuando llegué a la escuela todos me miraban raro, otros con lástima, con pena, con odio. Fue tan incómodo que yo tuve que continuar con licencia médica porque no aguanté”, recordó.

ADULTO SE HACE PASAR POR ALUMNO

Este miércoles 06 de marzo, a través de un comunicado, fue informado el insólito hecho registrado en la Escuela José Papic, D-68 de Antofagasta.

El hecho, según señalan en el comunicado, se trató de un adulto quien, ingresó a las dependencias vistiendo el uniforme oficial (buzo), entrando a la sala de clases del curso Octavo Año A.

Al ingresar al curso se identificó ante el profesor como estudiante nuevo, quién posteriormente le hace entrega al docente de un cuchillo, refiriendo habérselo encontrado en el baño.

Según lo informado, la cronología del caso fue la siguiente:

El docente al pasar la lista antes de las 8:45 horas se percata que el estudiante no se encontraba en el registro del listado, por lo que informa a Inspectoría General y es conducido a Dirección para verificar su situación.

Al no encontrar registro del estudiante en los listados, ni en la escuela de origen mencionada por este mismo; así como no contar con registro del teléfono de su apoderado, se contacta a Carabineros para identificar y encontrar los datos correspondientes.

A la llegada de Carabineros y luego de una entrevista, la persona reconoce no ser quien dice, siendo ex alumno de la escuela y mayor de edad, por lo que es detenido por usurpación de identidad.

Posteriormente se realiza intervención en el Octavo Año A, por parte de equipo sicosocial y la orientadora, para conversar del tema y conocer las interacciones que tuvo con los estudiantes del curso.

AMENAZAS, ACOSO Y SUICIDIO

El 12 de septiembre del 2023, este medio denunciaba lo siguiente: Katherine Yoma es una docente de enseñanza básica en la Escuela D-68 José Papic, quien además de ejercer como profesora jefe para un curso de 8vo básico, da clases de inglés y realiza talleres de reforzamiento en matemáticas y lenguaje. En este contexto, la profesora ha vivido lamentables y preocupantes incidentes con una de sus estudiantes. De acuerdo a lo informado por la educadora, ya existen antecedentes de denuncias contra esta estudiante, se le ha realizado entrevistas a la madre de la menor y la familia fue derivada a un programa del gobierno. No obstante, la violencia no ha cesado.

El pasado 24 de mayo, mientras Katherine realizaba sus clases con normalidad, encontró una nota en el cuaderno de la estudiante el cual llevaba un mensaje que hacía referencia al nombre de la profesora, con el escrito “te voy a matar”. Si bien se dio aviso al director de la escuela de lo sucedido, la docente se vio obligada a continuar la clase.

Este patrón de amenazas se repitió por un par de veces, lo que significó que la profesora necesitara de reposo médico de por lo menos dos semanas. Sin embargo, cuando retomó sus labores educacionales, percibió la presencia de la menor junto a su padre en los pasillos del colegio, situación permitida por una de las inspectoras del colegio, que conforme a lo dictado por Katherine, es abuela de la estudiante acusada por agresión. “Incluso durante una tarde se atrevieron a bloquear mi camino mientras iba a entregar a mi curso y tuve que cambiar el rumbo en el que íbamos. Le informé de esto al director pero nuevamente no hubo ninguna sanción”, reclamó.

Pese a que el calibre de las amenazas es sorprendente, lo que provocó a la profesora entrar en estados de crisis y shock fue la aparición del apoderado de la menor a las afueras del establecimiento, que se acercó a ella mientras hacía entrega de los alumnos a sus padres. “Comenzó a decirme, ahora me las vas a pagar, eres una mierda de profesora, devuelve la plata que te robaste ladrona de mierda, por tu culpa mi hija no está en la escuela”, recordó Katherine, que además y por si fuera poco, recibió agresiones físicas por parte de esta persona.

El apoderado, no satisfecho con los insultos que emitió, agarró a la docente de la mano para quitarle su celular y con “alevosía” reventó el aparato contra el piso. Ante este hecho, la inspectora que se encontraba en el lugar, sólo recogió el teléfono diciendo, “no hijo, así no”. Asimismo, Yoma insistió que la funcionaria del colegio durante este suceso, sólo instó a dirigirse a Katherine de manera agresiva para pedirle que no se acercara al apoderado, cuando ella solamente quería realizar su trabajo de docente con tranquilidad y como corresponde.

Tras esto y después de llamar a Carabineros, pues el llamado no se había efectuado por parte de inspectoría, la educadora fue contenida por el equipo psicosocial de la escuela, debido al estado de shock en el que se encontraba. El director se acercó a Katherine, justificándose que “él no pensó que algo así iba a pasar”, lo que indignó a la profesora. “La ingenuidad del director me parece conveniente para sus amistades que se relacionan con la familia de la agresora, pero no para mí porque en ese momento mi celular, dignidad y salud mental estaban destruidas”, sentenció.

Lamentablemente, la profesora de inglés, Katherine Yoma, terminó con su vida en un acto desesperado en la víspera del pasado 8 de marzo después de enfrentar reiteradas agresiones y amenazas por parte de una alumna y su apoderado.

Este hecho, ha generado muchas manifestaciones en la ciudad, donde docentes se encuentran en paro indefinido exigiendo la renuncia de autoridades educativas de la comuna, entre ellas director de la escuela José Papic, Marcos Jil, del Jefe de Recursos Humanos de la CMDS, José Gajardo, de la directora de educación de la CMDS, María Luz Gálvez y del presidente de la CMDS, el alcalde Jonathan Velásquez, entre otras autoridades, por sus eventuales responsabilidades, negligencias y falta de medidas para proteger a la docente y evitar que se desencadenara esta tragedia.