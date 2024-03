Profesores de Antofagasta respaldan a dirigenta sindical tras ser expulsada del concejo municipal por el alcalde Jonathan Velásquez

Mediante un comunicado público, el Sindicato de profesores y profesionales de la educación de Antofagasta, respaldó a la dirigenta que, durante el último Concejo Municipal, fue expulsada por el alcalde Jonathan Velásquez.

En el documento, los profesores y profesionales de la educación declararon “todo el apoyo y respaldo a la presidenta del sindicato Ivette Gareca. Denunciamos el actuar autoritario y desconsiderado del alcalde y presidente de la corporación municipal Jonathan Velásquez durante la última sesión del concejo municipal”, señala el comunicado.

Añaden que, “su falta de empatía al interrumpir la intervención de la presidenta del sindicato, argumentando tener hambre y querer almorzar, increpando también, a una de las concejales acusándola de comer en exceso, y después hacer abandono de la sala del consejo mientras la misma concejal le estaba hablando, esto es un claro ejemplo de su desprecio por los problemas y demandas legítimas de los trabajadores y una preocupante actitud hacia el género femenino, pues no es primera vez que suceden hechos de tal naturaleza quedando expuesto en las diversas grabaciones en el consejo municipal”.

Tras entregar el respaldo a la presidenta del sindicato, el comunicado los profesionales, recalcan lo preocupante de los dichos del edil, específicamente, “la semana pasada habló dos horas y en realidad no dijo nada”, a lo cual, el sindicado expresa que, “se expusieron temas relevantes y preocupantes que suceden en CMDS, tales como inacción del empleador frente a denuncias por acoso laboral y sexual de sus trabajadores, inacción del empleador en el caso de Katherine yoma Q.E.P.D, necesidad de implementar soluciones al problema de salud mental de los trabajadores expuestos a situaciones de acoso”.

Asimismo agregan que dicho actuar, “deja en evidencia que simplemente no le importaron estas denuncias y no le toma importancia que debe tener en circunstancias que tenemos una docente fallecida por las falencias denunciadas en esa exposición, pues una cosa es no estar de acuerdo y otra muy distinta es faltarle el respeto al sensible caso de la docente fallecida”.

Finalmente, el comunicado señala: “Nos parece lamentable que el presidente de la corporación no demuestre una actitud reflexiva frente a los graves hechos denunciados que involucran a una docente fallecida por negligencia en el actuar del empleador, lo que se demuestra en sus actitudes frente a la autoridad sindical y la falta de cumplimiento a compromisos efectuados a la comunidad, como por ejemplo, haber comprometido que las investigaciones sumarias de las jefaturas que no adoptaron las medidas preventivas en el caso de la docente Katherine Yoma fueran realizadas por personal externo de CMDS para asegurar imparcialidad en circunstancias que dichas investigaciones la están realizando funcionarios de la misma CMDS, esto solo demuestra lo que hemos estado señalando y es una clara falta de respeto y empatía del sr alcalde a los graves hechos que nuestra organización está denunciando y que hoy tienen a una comunidad en duelo”.

Cabe recordar que en dicho Concejo Municipal. el alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez afirmó que tenía otros compromisos y que no había almorzado, por lo que se fue del lugar, ante la molestia de los concejales presentes. La concejala Karina Guzmán (FRVS) fustigó al alcalde, indicando que su actuar es muestra de “flojera” del edil, que a su juicio no justifica el sueldo millonario que cobra todos los meses.

Lo anterior, se produjo precisamente antes del inicio de los puntos varios, donde se esperaba que la Dirigenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, Ivette Gareca, leyera una carta, expresando las demandas de los docentes de la comuna que se encuentran en paro de manera indefinida tras la trágica muerte de la profesora Katherine Yoma.