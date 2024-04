VIDEO | “Esto no es para sentirse orgulloso”: Deportistas de Antofagasta denuncian mal estado de la pista atlética del Estadio Calvo y Bascuñán

Fue a través de un video denuncia, que un deportista antofagastino, expuso las malas condiciones en las que se encuentra el Estadio Calvo y Bascuñán, para el entrenamiento de los atletas de nuestra región.

En el video, se puede apreciar las deplorables condiciones en las que los deportistas deben practicar. De hecho, el denunciante hace un recorrido por las instalaciones para explicar una a una las problemáticas que deben sortear.

Para partir, comenzó señalando la pista atlética, la cual se encuentra separada del pasto por una canaleta, la cual no tiene medidas de seguridad, ya que se puede observar que estas no se encuentran en optimas condiciones, donde además, el deportista que compartió el video, agrega que, “cuando es de noche entrenamos a oscura sin luz, se nos prometió unos focos en cada esquina del estadio y hasta el día de hoy nada”.

El recorrido por las instalaciones continuó por el foso del Salto Largo, Ahora nos vamos a acercar acá al foso de Salto Largo cierto: “la pista está deplorable, los atletas aquí no pueden correr, no pueden saltar, porque ellos tienen que lograr su mayor velocidad y miren cómo está la vista”, comenta.

Fue en esa línea, que expuso su explicación para el aumento de esta problemática, y es que, los shows y eventos realizados en el estadio, no han dejado en buenas condiciones el recinto para quienes lo utilizan con fines deportivos. El denunciante, expone que los andamios, barras papales han dejado la pista en aquellas condiciones, “¿ustedes creen que esta una pista para atletas emergentes, atletas de categoría? Aquí hay atletas antofagastinos que están seleccionados, que han corrido fuera el país y ¿usted cree que esta es la forma de poder entrenar?”, reflexionó.

Lamentablemente, el video con la denuncia no solo abarca los sitios mencionados, ya que el contorno de la pista se encuentra inflada llena de hoyos, “es como globo (…) esta no es una pista para poder practicar el atletismo como corresponde. Y después hablamos de que no hay atletas antofagastinos, pero por eso, quién va a venir a entrenar así con esta inseguridad”.

En el registro, también se puede ver que el pasto del estadio no se encuentra seco, cómo se había expuesto en meses anteriores, sin embargo, eso es en favor de los deportistas que utilizan ese espacio, como los futbolistas. Por lo que en el video el denunciante se cuestiona: “yo creo que debe haber plata, así como tienen el pasto (…) Nosotros lo pisamos y nos echan de la pista, ven cámara y después nos quieren dejar afuera y mira el foso de lanzamiento”.

Agrega: ¿Cómo está la pista, cómo están los saltos, cómo está de abandonada la pista?, pero el fútbol, ahí está pasto impeque”.

Finalmente, el deportista fue categórico: “Esto no es para sentirse orgulloso (…) Esta es una pista cara, fue muy cara, en su momento una de las mejores de Chile y ahora esta pista, yo creo, que ni para entrenar a veces”.