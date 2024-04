Partido Republicano suspende a la “prima” y operadora política del alcalde de Antofagasta durante investigación

La militante del Partido Republicano y operadora política del alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, Marcela Ruz Andrade, ha sido suspendida en el ejercicio de sus derechos de afiliado por el Tribunal Supremo del partido, mientras se lleva a cabo una investigación en su contra.

La directiva regional del Partido Republicano informó este martes a sus militantes sobre la medida tomada por el Tribunal Supremo, quien está examinando una denuncia relacionada con la conducta de Ruz, quien llegó a ser Secretaria General del partido a nivel regional y fue jefa de campaña del ex candidato presidencial José Antonio Kast.

De acuerdo a información a la que tuvo acceso este diario desde fuentes del partido, a Ruz se le acusa internamente de la pérdida de fondos en Acción Republicana (AR), sostener relaciones con miembros de la juventud republicana y supuestas agresiones físicas y verbales.

Esta decisión del Partido Republicano, se suma a la postura previa de la directiva regional de desmarcarse de la militante, debido a sus recientes declaraciones y acciones, especialmente en relación al caso de la muerte de la profesora Katherine Yoma.

Las dudas sobre Ruz comenzaron por su presencia en una sesión de concejo municipal operando políticamente, aparentemente realizando coordinaciones, como el envío a medios de comunicación de información sobre una intervención que se realizaría posteriormente en el concejo y de la que solo estaba en conocimiento el alcalde Jonathan Velásquez.

Lo anterior despertó las sospechas de que la militante sería la nueva asesora del alcalde Velásquez. Frente a los cuestionamientos, la propia Ruz señaló que no trabaja para el municipio y que su relación con Jonathan Velásquez es familiar, ya que aseguró que son primos por parte de ambas madres, según consignó Soy Antofagasta.

No obstante, esta declaración no disipó las dudas de que Ruz se encuentre realizando asesoramiento al menos de manera informal y actuando como operadora política de Velásquez.

Cabe destacar que en periodo de campaña el alcalde Velásquez había señalado reiteradamente su supuesta calidad de “independiente” indicando que no tenía familia ni vínculos políticos.

La directiva regional del Partido Republicano emitió una declaración pública en la oportunidad, reiterando que Ruz no representa al partido y que sus acciones no reflejan la posición del partido. Ahora, su continuidad en la tienda política dependerá de la decisión del Tribunal Supremo, aunque ya no cuenta con piso ni respaldo de su antiguo partido político.