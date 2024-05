La Perla se apagó: Siete minutos que resumen el fracaso de la gestión municipal en Antofagasta

¿A usted le sorprendió que la cuenta pública del Alcalde Jonathan Velásquez durara sólo 7 minutos y 7 segundos, sin ningún anuncio relevante ni concreto? y lo que es peor, sólo se colgara de acciones gubernamentales como el desalojo de espacios públicos y la actualización de proyectos municipales de administraciones anteriores como el crematorio del cementerio municipal, actualización del plan regulador y cancha Los Pinares.

Lejos esta ha sido la peor cuenta pública de los últimos años, pero no me sorprende, porque no se ha hecho nada y eso es palpable al recorrer nuestra ciudad… la carencia de infraestructura pública, la falta de políticas de seguridad municipal, el acompañamiento social a las familias vulnerables, la falta de apoyo a los emprendedores, el desarrollo de las culturas, las artes y el patrimonio, fomento al deporte, el reencantamiento de la juventud son deudas pendientes que esta administración prometió y no cumplió.

Los profesores son otro sector que han sido abandonados por esta administración, recordemos esa utópica promesa del pago de la deuda histórica que fue sólo la antesala de una serie de promesas incumplidas por parte del edil, en donde las vulneraciones de derecho fundamentales prevalecieron y las demandas de los docentes y profesionales de la educación no fueron escuchadas, lo que lamentablemente redundó en la trágica muerte de la profesora Katherine Yoma.

Respecto a nuestros funcionarios municipales, el corazón del municipio, la historia no ha sido distinta… comenzaron denostados como ratas, insultados en el plan 9 paper, perseguidos hasta enfermarlos, logrando una cifra inédita en la Municipalidad de Antofagasta en relación a las enfermedades profesionales las cuales ya alcanzan las 10 personas.

En resumen, después de 3 años de administración no sólo vemos en esta cuenta pública que no hemos avanzado, si no también que la promesa de que la Perla vuelva a brilla, a meses del término de esta gestión, nunca se concretó, más bien la perla se apagó.