Alcalde de Antofagasta Jonathan Velásquez en la mira por práctica antisindical: Menospreció a dirigenta por su profesión

La Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta estableció la existencia de práctica antisindical por parte del alcalde de la comuna, Jonathan Velásquez Ramírez (IND. ex Chile Vamos), en contra de la dirigenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación, Ivette Gareca.

Los hechos según se desprenden de los documentos de la Inspección del Trabajo a los que tuvo acceso este diario, se remontan al pasado 20 de marzo, cuando la dirigenta sindical fue censurada y expulsada por el alcalde Velásquez de la sesión de concejo municipal, a la cual había sido invitada a exponer situaciones de acoso y violencia que afecta a los profesores de la comuna y eventuales negligencias del empleador que llevaron al trágico suicidio de la profesora Katherine Yoma Valdivia.

En la polémica sesión del concejo municipal ocurrieron diversas incidencias. Primero, el alcalde se retiró de la sesión no sin antes indicar que tenía hambre y cuestionar a la concejala Karina Guzmán por su alimentación. Luego, al saber que la dirigenta Ivette Gareca estaba exponiendo situaciones incómodas de su administración en el concejo, el alcalde Velásquez decidió regresar al salón plenario para expulsarla e impedir que siguiera hablando. Conductas del alcalde Velásquez que fueron tema de conversación en diversos programas, noticieros y matinales de televisión a nivel nacional.

Precisamente cuando era entrevistado por estos hechos en un punto de prensa, Velásquez decidió volver a atacar y desacreditar a la dirigenta, afirmando: “La señora lvette es la dirigente de los profesores y eso me llama mucho la atención, ella no es profesora, ella toma la vocería de todos los profesores y todos los sindicatos, y ella es una pequeña parte no más, aquí tampoco hacer creer a las personas que ella es la que manda o mueve a los profesores o personas, ella no hace nada, es cómo decir, que el presidente de un sindicato del sindicato de camarógrafos es un gasfíter, no, pastelero a tus pasteles“, indicó Velásquez. En la oportunidad además se enfrascó en una discusión con una periodista y abandonó el lugar.

Sin embargo, lo que omite la autoridad comunal, es que la dirigenta Ivette Gareca es Psicopedagoga de profesión, no lo insultó y que el Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación incluye a diversos profesionales vinculados a la educación que trabajan para la Corporación Municipal de Antofagasta, es decir, profesores, psicologos, psicopedagogos, abogados, personal administrativo, entre varios otros, por lo que es perfectamente plausible que la vocería del sindicato la asuma cualquiera de los profesionales según lo decidan los socios y no necesariamente profesores.

Asimismo es importante mencionar que el menosprecio del alcalde en contra de la profesión de Psicopedagoga de la dirigenta Ivette Gareca se produce a pesar de que Jonathan Velásquez Ramírez no ha acreditado estudios profesionales de ninguna índole ni tampoco posee experiencia laboral de tipo profesional, ya que no dispone de ninguna profesión.

Ello porque si bien Velásquez posee experiencia laboral como locutor de ofertas en una tienda de retail y luego en un cuestionado programa de televisión denominado “Plan 9”, no dispone de estudios profesionales acreditados de Periodismo ni en ninguna otra área de las comunicaciones ni tampoco en otras profesiones y solo como el mismo edil ha reconocido, se matriculó por algunos meses en la carrera de psicología, aunque fue breve y no concluyó la carrera, por lo que en caso alguno puede ser considerado como posesión de algún grado académico ni menos la posesión de un título profesional de Psicología.

La Inspección del trabajo determinó que en los dichos de la entrevista televisiva del alcalde Velásquez “concurre práctica antisindical“, por lo cual “de acuerdo a lo señalado en el artículo 486 del Código del Trabajo, corresponde llamar a las partes a mediación“.

En esa instancia ambas partes deberán concurrir “con el objeto de adoptar medidas correctivas que pongan fin al estado de vulneración del cual ha sido objeto la denunciante“.

Finalmente el documento de la Inspección del trabajo señala que “en caso de no arribar las partes a acuerdo en este sentido, esta Inspección podrá presentar los antecedentes recabados en el proceso investigativo -a través de una denuncia- ante el Juzgado del Trabajo de esta ciudad, a efectos de que un juez resuelva lo que en derecho corresponda“.

Una situación que podría dar origen a un nuevo proceso judicial en contra del cuestionado edil, quien ha debido enfrentar varias veces a la justicia.