Evita estafas en este CyberDay: Sigue estos consejos para comprar en línea

Desde este lunes y hasta el miércoles, se realizará la nueva edición del “CyberDay”, por ello, el jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos, Subprefecto Néctor Rojas Leyton, entregó una serie de recomendaciones para evitar ser víctima de fraudes y estafas por compras en sitios web.

Y es que, mientras muchos chilenos estarán buscando las mejores ofertas, estas instancias también son una oportunidad para que los delincuentes intenten llevar a cabo distintas estafas, aprovechando la intensa actividad comercial que se vive durante estas jornadas.

Por ello, el Subprefecto Rojas hizo un llamado a la comunidad para mantener una actitud de alerta, sobre todo, en redes sociales, plataforma que registra la mayor cantidad de estafas y tentativas de delitos. Además, recomendó estar atentos al perfil de venta, revisar las reseñas y comentarios de las publicaciones, ofertas y también fijarse en la ortografía de la publicación así como la actitud del vendedor al momento de concretar la compra.

El oficial recalcó que “Lo que se ha visto en ocasiones anteriores, es que las personas compran objetos muy baratos y no llegan a sus domicilios o realizan transacciones con terceras personas donde finalmente entregan datos personales y terminan siendo parte de una estafa”, sentenció.

El jefe del BRIDEC subrayó que en la mayoría de los casos, los estafadores crean un sentido de urgencia al momento de realizar un fraude, afirmando la exclusividad de los productos, la necesidad del dinero y presionan a sus víctimas para la realización de transferencias. Ante esto, advirtió que, pese a que el evento virtual reúne descuentos reales, de debe sospechar y estar alerta ante precios demasiado bajos.

También recomendó: “Si van a realizar sus compras en este CyberDay, deben ingresar siempre al sitio oficial de la tienda o empresa y desde ahí al producto, ya que por lo general suelen aparecer ofertas demasiado tentadoras, ya sea en publicidad o muchas veces en sitios web falsos. Entonces es ideal que las personas si van a comprar, compren desde el sitio oficial del CyberDay y luego a la tienda o empresa donde se encuentra el producto”, por lo que se entregan estas recomendaciones:

Cinco recomendaciones de la PDI para evitar estafas en el CyberDay 2024

• Siempre procurar entrar al sitio oficial del CyberDay, que es https://cyber.cl.

• Verificar la URL del sitio.

• Si se va a realizar una compra demasiado específica, comparar precios en otras páginas para verificar si es que el precio al que se está comprando es el verdadero y se ajusta a la realidad del objeto deseado.

• En el caso de las transacciones vía redes sociales se sugiere tener mucho más cuidado, pues no sabemos con quién estamos hablando detrás de la pantalla. Por ende, si van a realizar la compra de un objeto; no pagar la totalidad de éste, no entregar información personal y procurar generar encuentros de manera personal con los vendedores, a fin de poder obtener realmente el objeto que compraron.

• Finalmente, si alguien se da cuenta de que fue estafado o no recibió el producto, etc. se sugiere concurrir a la unidad policial más cercana y realizar la denuncia.