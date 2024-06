Por primera vez en Antofagasta: Realizan exitosa Transfusión Intrauterina

El Hospital Regional de Antofagasta ha realizado con éxito su primera transfusión intrauterina, un avance significativo en la atención médica de la región. Este procedimiento, pionero en el norte del país, se llevó a cabo bajo la supervisión del Dr. Alejandro Rojas, ginecólogo y subespecialista en medicina materno-fetal.

¿Qué es una transfusión intrauterina?

Imagina que el bebé dentro de la mamá necesita más sangre porque la que tiene no está funcionando bien o no tiene suficiente. Esto puede pasar si el bebé tiene un problema con su sangre que se llama anemia, donde no tiene suficientes glóbulos rojos.

¿Cómo funciona la transfusión?

“Este procedimiento, conocido como transfusión fetal intrauterina, es una intervención invasiva y consiste en acceder a la circulación del feto mediante la punción del cordón umbilical, guiado por ecografía”, explicó el Dr. Rojas.

“En este caso específico, tratamos a un feto con alta sospecha de anemia fetal, confirmando la condición y transfundiendo los glóbulos rojos necesarios para su desarrollo intrauterino”, señaló el especialista, asegurando que, de no hacerse esta intervención, tanto el feto como la madre corrían altos riesgos para sus vidas.

La paciente en cuestión, que ya había enfrentado un caso similar en un embarazo anterior, tuvo que ser tratada en la ciudad de Santiago en esa oportunidad. Con este nuevo embarazo y al presentar la misma patología, fue intervenida a las 24 semanas de gestación pero esta vez en el Hospital Regional de Antofagasta directamente. Y aunque el procedimiento practicado fue exitoso y la paciente embarazada fue dada de alta, el Dr. Alejandro Rojas indicó que se necesitarán transfusiones repetidas cada dos semanas hasta que el bebé pueda ser tratado fuera del útero. “Este es un proceso continuo debido a la naturaleza de la anemia y la necesidad de monitoreo constante”, añadió.

La complejidad del procedimiento requirió la colaboración de múltiples unidades del hospital. Anny Saavedra González, supervisora del Banco de Sangre y tecnóloga médica, destacó la importancia de seleccionar el hemocomponente específico y adecuado para esta transfusión. “Nuestra principal labor fue proveer un concentrado de glóbulos rojos ORH negativo, filtrado e irradiado, para garantizar la seguridad del feto,” explicó.

Este proceso incluyó la búsqueda de un donante compatible y la preparación del hemocomponente para evitar la enfermedad de injerto contra huésped que, aunque extraña, podría darse en algunos casos.

Por su parte, el Dr. Antonio Zapata, director del Hospital Regional de Antofagasta, resaltó el impacto de este logro. “Somos el primer hospital en la zona norte del país en realizar este procedimiento, evitando así el traslado de pacientes a Santiago, lo cual implicaba riesgos y costos significativos. Estamos muy satisfechos con el éxito de esta intervención y la alta calidad de atención que podemos ofrecer ahora a todas las madres y bebés que necesiten este procedimiento de alta complejidad”, comentó el directivo.

Un Trabajo en Equipo para la Salud Materno-Fetal

La realización de este procedimiento subraya el avance en las capacidades técnicas y el trabajo coordinado del personal del Hospital Regional de Antofagasta. El Dr. Alejandro Rojas enfatizó la importancia de la colaboración entre las diferentes unidades hospitalarias, incluyendo obstetricia y ginecología, el Banco de Sangre y la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. “Este es un trabajo en equipo que refleja el desarrollo de nuestras competencias técnicas y la capacidad de proporcionar atención de alta calidad a nuestras pacientes”, concluyó.

Este hito no solo representa un avance en la medicina materno-fetal en la región, sino que también reafirma el compromiso del Hospital Regional de Antofagasta con la innovación y la excelencia en la atención médica. La paciente y su bebé continúan bajo cuidado y seguimiento constante, con un plan detallado para asegurar el mejor pronóstico posible para ambas personas.