Hombre intentó llevarse a su hija de 5 años: Ex pareja fue golpeada y su madre amenazada con arma de fuego

Detectives de la Brigada de Investigación Criminal Antofagasta, Bicrim, detuvieron a un hombre acusado de violencia intrafamiliar y amenazas de muerte con un arma de fuego.

El arresto fue posible gracias a la denuncia de la madre de la víctima, de 48 años, quien relató los hechos ocurridos la madrugada del 06 de junio en el domicilio de su hija, de 24 años y nacionalidad colombiana.

De acuerdo a lo señalado por la denunciante, el ex conviviente de su hija, un hombre de 27 años y también de nacionalidad colombiana, llegó sin previo aviso a la casa de su ex pareja. Tras una discusión, el hombre intentó llevarse a la hija de ambos, una menor de 5 años, ante la oposición de ambas mujeres, el imputado golpeó a su ex pareja y amenazó con un arma de fuego a la denunciante.

Tras la denuncia, los oficiales con instrucción de la Fiscalía, iniciaron la búsqueda y diligencias que permitieron dar con el paradero del acusado, logrando su detención en virtud de la flagrancia de los delitos antes mencionados, quedando a disposición de la justicia.