No quieren más disturbios ni daños: Vecinos de Antofagasta exigen al alcalde que no facilite terreno del sector La Chimba para ramadas

En una carta dirigida al alcalde Jonathan Velásquez Ramírez, un grupo de vecinos y organizaciones medioambientales de Antofagasta ha expresado su preocupación por la posible cesión de un terreno municipal para la instalación de ramadas durante las Fiestas Patrias de este año.

El terreno en cuestión, ubicado en el sector La Chimba, ha sido señalado por los firmantes como un espacio destinado al futuro Distrito Cultural, cercano a La Gruta y contiguo al Humedal Urbano Aguadas de La Chimba, un área que está protegida por ley.

En la carta, los vecinos enfatizan que “la intervención del terreno no solo impactaría negativamente en el medio ambiente, sino también en la tranquilidad y bienestar de los residentes cercanos.”

Uno de los puntos clave de la solicitud es el riesgo que representa para el humedal, que es un espacio de gran importancia ecológica. “Solicitamos que no se ceda, arriende, entregue en comodato, ni se facilite de ninguna manera este terreno para actividades que puedan poner en peligro la integridad del humedal y afectar la calidad de vida de los vecinos”, señala la carta.

Los firmantes dejan claro que no están en contra de la celebración de las ramadas, sino que buscan preservar el entorno natural. “Estamos a favor de las Fiestas Patrias, pero no a costa de dañar espacios que deben ser protegidos para las futuras generaciones”, concluye la misiva, solicitando al alcalde Velásquez que considere alternativas que no impliquen el uso de este terreno sensible.