Concretan demanda contra Ripley por brutal agresión a conocida animalista de Antofagasta

Tras la brutal golpiza que recibió Luz Echanez, una reconocida animalista de Antofagasta, a manos de guardias de seguridad en la tienda Ripley. Finalmente fue presentada la demanda, por su abogado Christian Felipe Berndt, busca no solo responsabilizar a los agresores, sino también marcar un precedente sobre la responsabilidad de las grandes tiendas en la protección de sus clientes.

El incidente, dejó a Luz Echanez con graves secuelas físicas y psicológicas. “Producto a la golpiza que me dio los guardias de la tienda a replay, estoy sufriendo las consecuencias. Mentalmente no me siento bien, me dan crisis de pánico, no puedo dormir, en la noche tengo pesadilla. Estoy con un estrés postraumático”, declaró Luz, visiblemente afectada.

El abogado Christian Berndt enfatizó la importancia de esta querella para marcar un antes y un después en las responsabilidades de las grandes tiendas. “Es impresentable el actuar frente a Luz. Queremos que se evalúen los procesos internos de estas organizaciones y que se consideren figuras penales en situaciones de violencia como esta”.

Por su parte, el Diputado Sebastián Videla, quien ha apoyado activamente a la víctima, expresó su compromiso con la causa y anunció que presentará una modificación a la ley para asegurar que las gerencias de grandes empresas sean también responsables en casos de violencia.