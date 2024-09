“Volantín Seguro”: CGE cierra de forma exitosa su campaña con la participación de más de 22 mil niños a lo largo del país

CGE, distribuidora eléctrica que atiende a más de 3,2 millones de clientes entre las regiones de Arica y Parinacota y La Araucanía, culminó exitosamente su campaña Volantín Seguro CGE 2024, visitando un importante grupo de establecimientos educacionales a lo largo de su zona de concesión.

Entre el 19 de agosto y el pasado 13 de septiembre, personal de la Compañía realizó actividades de educación respecto de los cuidados y peligros de interactuar con las redes eléctricas sin las medidas de seguridad correspondientes en 82 colegios entre las ciudades de Arica y Pucón, llegando a 22.500 niños de ciclo básico con consejos de seguridad respecto de la interacción con las redes eléctricas.

La campaña, bajo el concepto “Juntos Celebramos Seguros”, contempló una serie de publicaciones y videos con consejos y tips de seguridad en las redes sociales de la Compañía (Facebook, Twitter, Instagram y su página web) que llaman a la reflexión en torno a las actividades que se realizan durante las Fiestas Patrias.

“Estamos muy contentos con el éxito de esta campaña. Este año incrementamos los esfuerzos de nuestros equipos, lo que nos permitió llegar a una cantidad récord de colegios y niños con nuestros consejos. También sumamos centros de la Teletón y hogares de niños en riesgo social. Seguiremos en la senda de llamar al autocuidado, a la prevención; a disfrutar de las Fiestas Patrias conscientes de los peligros que pueden existir y de cómo prevenirlos”, indicó Cristian Briceño, gerente de Comunicaciones e Integración Cultural de CGE.

Entre los colegios en que se realizaron actividades estuvieron: Escuela D-21 Tucapel (Arica); Colegio Don Bosco (Iquique); Colegio Domingo Savio (Alto Hospicio); Escuela Santiago Amengual (Antofagasta); Programa de protección Especializada en educación FCDH (Antofagasta); Escuela Bernardo O’Higgins (Copiapó); Escuela rural Flor del Valle (Monte Patria); Escuela San Rafael (Pan de Azúcar, Coquimbo); Liceo Luis Humberto Acosta (El Monte); Colegio Iberoamericano (La Pintana); Liceo Nuevo Porvenir (San Bernardo); colegio Benjamín Vicuña Mackenna (Rancagua); Escuela Ciruelos (Pichilemu); Escuela Ramadillas (San Clemente); Liceo Jorge Alessandri Rodríguez (San Fabián); Escuela Republica de Brasil (Concepción); Escuela Los Robles de Labranza (La Araucanía).

Entre las recomendaciones entregadas en los colegios, se encontraban las de disfrutar de nuestro tradicional deporte del “Volantín” en espacios abiertos y alejados de las líneas eléctricas y las torres de Alta o Media Tensión o instalaciones como subestaciones. Asimismo, recomendamos no subirse a postes o torres a tratar de recuperar un volantín y no usar hilo curado, prohibido por Ley, ya que este elemento es conductor de electricidad y causante de graves accidentes. También, se debe tener conciencia de no sobrecargar el sistema eléctrico y no utilizar alargadores en forma desmedida, ya que estas acciones pueden ocasionar accidentes.

Consejo

“CGE reitera el peligro de aproximarse a las redes e infraestructura eléctrica y hace un llamado a sus clientes a tomar algunas medidas de seguridad para evitar accidentes, como no acercarse a conductores o cables dañados o que estén en el suelo, ya que podrían estar energizados. En caso de emergencia, puedes comunicarte con la empresa a través del número de atención gratuito 800 800 767; la cuenta de Twitter @CGE_Clientes, la página web http://www.cge.cl , la aplicación móvil CGE 1click y el número de WhatsApp +569 89568479”.