Estará en el ex instituto Teletón: Antofagasta contará con su primer centro NANEAS a partir del segundo semestre de 2025

En una ceremonia llena de emociones y esperanza se materializó la compra del inmueble, donde se ubicaba el ex Instituto Teletón, para ser habilitado como el primer Centro NANEAS de Antofagasta, que atenderá a niños, niñas y adolescentes con necesidades espaciales en salud.

Serán 2.942 m2 destinados a salas de terapias ocupacional, salas sensoriales, box de atención, salas múltiples y zonas de servicios, para atender a la población naneas registrada, donde el 58 % son diagnósticos que corresponden a trastorno espectro autista (TEA), 18% prematuros y 9% a malformaciones congénitas.

El proyecto cuya denominación técnica es “Habilitación centro de atención infanto juvenil con necesidad especial, comuna de Antofagasta” fue aprobado por el Consejo Regional (CORE) el 9 de mayo de este año. La iniciativa tiene por objetivo brindar apoyo transversal, dependiente de un CESFAM, el cual brindará atención desde una perspectiva biopsicosocial, poniendo énfasis en el cuidado del paciente y su familia, donde el equipo compuesto por profesionales médicos y no médicos realizarán la terapia individual, según la necesidad de cada menor.

El gobernador regional, Ricardo Díaz Cortés, durante su intervención destacó el arduo trabajo que se ha realizado por casi un año para concretar la iniciativa.

“Fue un sueño que costó mucho tiempo poder sacar, desde el momento que yo rendí la cuenta en 2023 demoramos un año en conjunto con los trabajadores de la CMDS, con los trabajadores del Servicio de Salud y con los trabajadores del gobierno regional trabajamos para poder concretarlo, no fue fácil hubo muchas dificultades, pero finalmente se concreta y estamos aquí dándoles a las familias una respuesta a un deseo que están esperando hace mucho tiempo”, enfatizó.

El alcalde de Antofagasta, Jonathan Velásquez, indicó que se encuentra feliz y agradeció al gobierno regional y a cada uno de los consejeros regionales por la aprobación del proyecto. “Para nosotros como municipio a través de la CMDS es muy importante porque sufrimos con el espacio que teníamos tan reducido en el CESFAM Valdivieso donde apenas cabían 300 niños, y ahora se podrán atender más de mil 300 niños entre 0 y 18 años, y eso para nosotros es un logro muy importante”, valoró el edil.

Familias

Las familias asistentes calificaron la actividad como un “hito” que estaban esperando desde hace un largo tiempo.

“Es un sueño para muchas familias y que empiece con mil 300 chicos que necesitan mucho apoyo es súper importante para todas esas familias, esta es una lucha de muchos años y la verdad que super agradecidos con todas las personas que se han comprometido con este proyecto, con el gobierno regional. En su momento, el gobernador nos hizo un compromiso y que bueno que se haya cumplido. Como mamá y como persona del espectro autista creo que es un tremendo primer paso hacia lo que necesitamos y este va hacer un centro de primer nivel y nivel de otros países como Canadá, así que super felices y agradecida”, señaló Katherine Leyton del colectivo “Neurodiversas”.

Para Daniela Cárdenas de “Te Apaño Mi Autismo”, su trabajo partió hace varios años cuando recibieron el diagnóstico de autismo de su hijo. “Hemos ido conociendo las historias de miles de familias, muchas de ellas que no pueden acceder a terapias, por lo tanto, poder acceder a un centro que va a atender a más de mil o hasta dos mil es un sueño cumplido. Nosotros hemos sido bastante insistentes que la parte técnica la tienen que manejar los técnicos, pero somos las familias, los padres, las madres, los y las cuidadoras los que más sabemos qué es lo que necesitan las personas en el espectro autista así que esperamos estar presentes en el proceso”.

Por último, Jazmín Araya, de la agrupación “Te Apaño” comentó que “nos parece super porque hemos luchado para hacer visible el autismo, hay muy poca empatía tanto de la gente, como de los terapeutas, como de los profesores, se puede entender porque cuando uno llega a conocer sobre el tema cree que todos deben saber, entonces, da mucha pena cuando no los entienden, cuando no entienden a nuestros hijos, pero esto es un gran paso porque muchas no tenemos para pagar las terapias”.

Necesidad de Atención

Según datos del Cesfam Valdivieso, la necesidad de atención va en creciente aumento, llegando la demanda actual a 1.241 pacientes,sin embargo, la capacidad actual del recinto solo logra atender a 358 usuarios, quedando883 fuera del sistema.

Además niños y niñas mayores a 5 años, no pueden ser atendidos en el policlínico naneas y la sala naneas que funcionan en el Cesfam Valdivieso, por estar fuera del rango, lo que genera que los pacientes disminuyan su desarrollo cognitivo, motor y del lenguaje, llevando a una baja adaptación en el periodo escolar, causando una menor cohesión social, tanto de la familia como del propio paciente, situación que este nuevo centro va a cambiar al ampliar la cobertura hasta los 18 años y aumentar el número de atenciones pudiendo llegar hasta las 2 mil.

Iniciativa de Recuperación

Se ejecutará una consultoría de diseño para establecer los procesos de actualización de espacios y puesta a punto de la infraestructura con el programa base ya proporcionado por las unidades de salud de la CMDS.

Teniendo como foco incorporar paisajismo, áreas verdes internas y adecuación de espacios específicos para la actividad de tratamiento y recepción de pacientes y sus familias, entendiendo que son parte integral del proceso de tratamiento, proporcionando espacios de calidad humana.

Se proyecta una consultoría de 90 días y un proceso de ejecución de obras durante el próximo año para proporcionar la entrega del inmueble en el segundo semestre de 2025 para el uso de la comunidad.