¡Urgente!: Necesitan hogar temporal o definitivo para cachorrita que necesita cuidado 24/7 en Antofagasta

Un total de 5 cachorritos, de un mes y medio, se encuentran en la búsqueda de un hogar temporal o definitivo con urgencia, sin embargo, la más pequeñita de la camada necesita de nuestra ayuda para sobrevivir.

Son 4 hembras y un machito los que esperan encontrar una familia donde crecer y vivir felices. Siendo de suma importancia que la perrita más débil encuentre un hogar donde recuperarse para este jueves, ya que al necesitar cuidado constante por su estado de salud, no puede seguir quedándose en el PET.

Así lo indicó la animalista y concejala Karina Guzmán, quien se encuentra como tutora de los peluditos. “Esa bebita necesito sacarla así como urgente mañana, si no se va a morir, porque necesita cuidado 24/7 porque es muy güagüita y es como la más débil, siempre como en una camada hay como el más débil. Le están dando alimento a la fuerza pero el PET se van los técnicos en la tarde y no vuelven hasta el día siguiente, por eso si alguien quiere ser temporal hasta que le encontremos definitivo no hay problema“.

Hogar temporal o adopción

Si deseas cuidar de esta bebé como temporal o definitivo, o bien darle la oportunidad a uno de sus hermanitos, será más que bienvenido. Puedes contactarte con Karina al teléfono : +569 8827 3404.

Apoyo a los cachorritos

También, si no puedes adoptar pero deseas apoyar a estos peluditos de apenas mes y medio de vida, puedes donar latitas de comida húmeda, ya que comen dos diarias para crecer grandes y fuertes.